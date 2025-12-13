Bakan Memişoğlu açıkladı: 23 yılda 794 yeni hastane hizmete alındı
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’na hitap etti. Memişoğlu, son 23 yılda 794 yeni hastanenin hizmete alındığını belirterek, sağlık çalışanı sayısının yaklaşık 5 kat artırılarak 1,5 milyona ulaştırıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bakanlığın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.
45 BİN VATANDAŞIMIZ E-NABIZ ÜZERİNDEN ORGAN BAĞIŞINDA BULUNDU
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında; vatandaşların Kasım ayından itibaren e-Nabız üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla organ bağışı yapabildiğini hatırlattı. Bakan Memişoğlu, "Bu sayede, şimdiye kadar benimle birlikte 45 bin vatandaşımız e-Nabız üzerinden organ bağışında bulundu. Kıymetli bağışçılarımıza teşekkür ederken siz milletvekillerimizi ve vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
SON 23 YILDA 794 YENİ HASTANEYİ HİZMETE ALDIK
Son 23 yılda mevcut hastanelerin yüzde 80'ini yenilediklerini veya yeniden inşa ettiklerini, 794 yeni hastaneyi hizmete aldıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "943 hastanemiz, 8 bin 300 aile sağlığı merkezimiz, bin 237 (1.237) laboratuvarımız, 973 toplum sağlığı merkezimiz, 137 ağız ve diş sağlığı merkezimiz, 327 sağlıklı hayat merkezimiz, 592 diyaliz merkezimiz ve 191 ruh sağlığı merkezimizle toplumun her noktasına ulaşan güçlü bir sağlık altyapımız bulunuyor." dedi.
"SAĞLIK ÇALIŞANI SAYIMIZI YAKLAŞIK 5 KAT ARTIRARAK 1,5 MİLYONA ULAŞTIRDIK"
2002 yılında toplam 379 bin olan sağlık çalışanı sayısını yaklaşık 5 kat artırarak 1,5 milyona ulaştırdıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Hekim sayımızı 92 binden 234 bine, hemşire ve ebe sayımızı ise 113 binden 334 bine yükselttik. Her alanda yetişmiş, nitelikli insan kaynağıyla sağlık sistemimizi geleceğe hazırladık." şeklinde konuştu.
"YERLİ VE MİLLî GÖKBEY HELİKOPTER AMBULANSLARIMIZ GÖREV BAŞINDA OLACAK"
Sağlık Bakanı Memişoğlu 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla vatandaşlara acil sağlık hizmeti verildiğini, yıl sonuna kadar toplam 856 yeni ambulansın envantere katılacağını, 2026 yılının sonu itibarıyla ise yerli ve millî GÖKBEY helikopter ambulansların da görev başında olacağını sözlerine ekledi.
"DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE 109 SAĞLIK TESİSİNİN YAPIMINI TAMAMLADIK"
Birinci basamak yatırım programı kapsamında toplam bin 202 (1.202) sağlık tesisi bulunduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu ayrıca, depremden etkilenen illerde toplam 40,8 milyar lira yatırımla 109 sağlık tesisini tamamladıklarını da ifade etti.
RANDEVU BEKLEYEN HASTA SAYISINI YÜZDE 90 AZALTILDI
Türkiye'deki sağlık sisteminin her gün 3,5 milyon kişiye sağlık hizmeti sunulabilen bir kapasiteye sahip olduğu bilgisini paylaşan Bakan Memişoğlu, "Yaptığımız düzenleme ve aldığımız tedbirlerle randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürerek bekleyen oranını yüzde 90 azalttık." dedi.
"KANSER TARAMALARIYLA 19 BİN KİŞİYE ERKEN EVREDE TANI KOYULDU"
Sağlık Bakanı Memişoğlu, aile hekimlerinin son bir yılda 35 milyon kronik hastalık taraması yaptığını ve bu taramalar sayesinde 7,3 milyon kişiye yeni tanı koyulduğunu belirtti. Kanser taramalarına önem verdiklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, taramalar sayesinde 19 bin kişinin hastalığının erken evrede tespit edildiğini söyledi.
11,5'E DÜŞÜRDÜĞÜMÜZ ANNE ÖLÜM ORANI TARİHİMİZİN EN DÜŞÜK SEVİYESİDİR
Bakan Memişoğlu, ülkemizdeki anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızı hakkında ise "2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını 2024 yılında 11,5'e düşürdük. Bu oran, tarihimizin en düşük seviyesidir. 2002 yılında bin canlı doğumda 31,5 olan bebek ölüm hızı, 2024 yılında 8,9'a kadar gerilemiştir." dedi.
PRİMER SEZARYEN ORANI BİR YILDA YÜZDE 12,3 AZALDI
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Normal Doğum Eylem Planı neticesinde primer sezaryen oranında son bir yıl içinde yüzde 12,3'lük bir düşüş sağladıklarını belirterek 3 bin 400 koordinatör ebe ve bin 524 (1.524) gebe okuluyla anne adaylarını bilinçli şekilde doğuma hazırladıklarını anlattı.
FİKRİ OLANI FİNANSMANLA ARAŞTIRMAYI SANAYİYLE BULUŞTURUYORUZ
"Fikirden Ürüne Portalı" ile fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturduklarından bahseden Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bilimi ürüne dönüştürerek hem ekonomik hem de stratejik açıdan kendi kendine yeten bir sağlık ekosistemi inşa ediyoruz. Bu doğrultuda; 41 stratejik öncelikli ürün belirledik, 13 farklı aşı için teknoloji transferi ve yerli üretim süreçlerini başlattık, kritik tanı ve yaşam destek cihazlarını yerli imkânlarla üretmek için yoğun bir çalışmaya girdik." diye konuştu.
YERLİ GLİKOZ ÖLÇÜM CİHAZLARININ SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ
ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Mobil Dijital Röntgen Cihazı ve Kalp-Akciğer Pompası gibi yaşam destek sistemlerini ürettiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, yerli glikoz ölçüm cihazlarının da seri üretimine başlayacaklarını duyurdu.
BAKANLIKTAN "SAĞLIKLI YAŞAM STRATEJİ BELGESİ" HAZIRLIĞI
Toplum genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi" hazırladıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bu belgeyle beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından kronik hastalıkların önlenmesine kadar önümüzdeki 10 yılın yol haritasını oluşturarak kurumlar arası eş güdümü güçlendireceğiz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?
- İkna yeteneğinizi katlayan sır! Konuşurken yapılan bu hareketler herkesi etkiliyor
- 9-5 çalışanlar dikkat: Yavaş yavaş hasta ediyor! Sağlığınızı korumak için 4 altın alışkanlık
- Bütün hikaye çocuklukta saklı! O hastalıkla ilgili şaşırtan gerçek
- Devler karşı karşıya! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda? Rafa Silva kadroda var mı?
- Türkiye’nin nüfus haritası değişti: En genç, en yaşlı ve en kalabalık iller hangisi?
- 13-19 Aralık A101 aktüel katalog yayımlandı: Haftanın Yıldızları indirimleri belli oldu
- Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride “Cingöz” karakterini kim canlandıracak?
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına ve don: Radara yansıdı
- Türkiye damga vurdu! Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: İşte zirvedeki Türk lezzeti