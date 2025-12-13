Bakan Memişoğlu açıkladı: 23 yılda 794 yeni hastane hizmete alındı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kuruluna hitap etti

SON 23 YILDA 794 YENİ HASTANEYİ HİZMETE ALDIK

Son 23 yılda mevcut hastanelerin yüzde 80'ini yenilediklerini veya yeniden inşa ettiklerini, 794 yeni hastaneyi hizmete aldıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "943 hastanemiz, 8 bin 300 aile sağlığı merkezimiz, bin 237 (1.237) laboratuvarımız, 973 toplum sağlığı merkezimiz, 137 ağız ve diş sağlığı merkezimiz, 327 sağlıklı hayat merkezimiz, 592 diyaliz merkezimiz ve 191 ruh sağlığı merkezimizle toplumun her noktasına ulaşan güçlü bir sağlık altyapımız bulunuyor." dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANI SAYIMIZI YAKLAŞIK 5 KAT ARTIRARAK 1,5 MİLYONA ULAŞTIRDIK"

2002 yılında toplam 379 bin olan sağlık çalışanı sayısını yaklaşık 5 kat artırarak 1,5 milyona ulaştırdıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Hekim sayımızı 92 binden 234 bine, hemşire ve ebe sayımızı ise 113 binden 334 bine yükselttik. Her alanda yetişmiş, nitelikli insan kaynağıyla sağlık sistemimizi geleceğe hazırladık." şeklinde konuştu.

"YERLİ VE MİLLî GÖKBEY HELİKOPTER AMBULANSLARIMIZ GÖREV BAŞINDA OLACAK"

Sağlık Bakanı Memişoğlu 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla vatandaşlara acil sağlık hizmeti verildiğini, yıl sonuna kadar toplam 856 yeni ambulansın envantere katılacağını, 2026 yılının sonu itibarıyla ise yerli ve millî GÖKBEY helikopter ambulansların da görev başında olacağını sözlerine ekledi.