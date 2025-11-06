Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüştü! Orkun Kökçü'den ilk açıklama
Süper Lig'de derbide Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu maçta gördüğü kırmızı kartla tepki çeken Orkun Kökçü sessizliğini bozdu ve sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gören Orkun Kökçü, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.
Orkun Kökçü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Büyük Beşiktaş Ailesi,
Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.
Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı. Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir İşaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.
Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz. Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.
Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim."
