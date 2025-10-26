Kartal Paşa engeline takıldı! Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Cengiz Ünder’in 5. dakikadaki golüyle öne geçmesine rağmen, Cláudio Winck’in golüne engel olamayarak sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...
Mücadelenin ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 5'inci dakikada öne geçti. Toure'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cerny'nin yerden içeri çevirdi. Arka direkte kendini unutturan Cengiz Ünder'in vuruşunda top ağlara gitti: 0 -1.
Siyah-beyazlılar, öne geçtikten sonra farkı açacak fırsatları yakaladı. 27'nci dakikada Cerny ile direğe takılan Beşiktaş, 32'nci dakikada Abraham ile penaltı atışından faydalanamadı. Penaltının dönüşünde, 33'üncü dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Owusu ortaladı. Winck'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
37'nci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı ancak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararını iptal etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının başı orta saha mücadelesi şeklinde başlarken, Beşiktaş 57'nci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz ortasını yaptı. Arka direkte Rıdvan'ın ayak koyduğu top direkten dışarı gitti. Beşiktaş'ta 79'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Orkun ortasını yaptı. Arka direkte Djalo'nun vuruşunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.
26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.
31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
(İKİNCİ YARI)
49. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe ortasında Attila Szalai kafayı vurdu. Uzak köşeye yönelen topu kaleci Ersin kornere çeldi.
53. dakikada kaleci Ersin'in kısa düşen pasında Cafu topu kazanarak yerde kaldı. Atağı devam ettiren Kubilay Kanatsızkuş'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
57. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in arka direğe ortasına hareketlenen Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda topu direkten dönerek dışarı gitti.
61. dakikada ceza yayı sağından Orkun Kökçü'nün kale önüne ortasında El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden El Bilal Toure'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla çeldi.
79. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Djalo'nun dokunduğu top üstten dışarı gitti.
90+1. dakikada Mustafa'nın ceza yayından pasında topla buluşan Jota Silva'nın bekletmeden sert şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
