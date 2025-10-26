Kartal Paşa engeline takıldı! Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı

Fotoğraf (AA)

37'nci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı ancak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararını iptal etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başı orta saha mücadelesi şeklinde başlarken, Beşiktaş 57'nci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz ortasını yaptı. Arka direkte Rıdvan'ın ayak koyduğu top direkten dışarı gitti. Beşiktaş'ta 79'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Orkun ortasını yaptı. Arka direkte Djalo'nun vuruşunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.