Haberler Beşiktaş Haberleri Konyaspor-Beşiktaş maçı! Yaralı kartal kritik deplasmanda

Konyaspor-Beşiktaş maçı! Yaralı kartal kritik deplasmanda

Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ozan Ergün tarafından yönetilecek Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Süper Lig'de son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 3. haftanın erteleme maçında Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, zorlu maçı kayıpsız geçip zirveden kopmama hedefinde.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Melih, Pedrinho, Muleka, Umut

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Mustafa, Abraham

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva zorlu maçta statü gereği forma giyemeyecek.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanına çıkacağı maç 22 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

