13 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.10.2025 14:54
ABONE OL
Beşiktaş’ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taktiksel idmanlarla antrenmanı tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör