Beşiktaş’ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taktiksel idmanlarla antrenmanı tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.