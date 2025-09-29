Kartal evinde galibiyete uçtu! Siyah-beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Zorlu mücadelede düdük Ali Şansalan'daydı. Kartal, evinde sergilediği etkili performansla rakibini 3 golle mağlup etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile TÜPRAŞ Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Maça fırtına gibi başlayan Kartal, 4. dakikada Rafa Silva'nın golüyle öne geçti. 10. dakikada Vaclav Cerny, defansa arkasına atılan topa hareketlenerek Jovanovic'i mağlup edip farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.
50. dakikada Tayfur Bingöl, Eyüpspor'da olduğu gibi Kocaelispor'da da siyah beyazlı takıma gol atmayı başarıp farkı bire indirdi. Uzatmalarda sahneye Jota Silva çıktı ve skoru belirledi. Zorlu randevu 3-1 bitti.
Bu skorla Kartal puanını 12'ye yükseltti ve gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak. Körfez ekibi ise 2 puanda kaldı ve Eyüpspor'u ağırlayacak.
"OYUNUN SONUNDA ALINAN 3 PUAN OYUNDAN DAHA DEĞERLİ BİZİM İÇİN"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kolay bir oyun olmadı. Rakibimiz çok mücadele etti. Çok iyi başladık ve öne geçtik. Sonra takımda bir rehavet oldu ve rakip oynamaya başladı. Oyun bazı bölümlerde bizde bazı bölümlerde rakipteydi. Erken yediğimiz gol motivasyonun düşmesine sebep oldu. Oyunun sonunda alınan 3 puan oyundan daha değerli bizim için. Oyuncular zor bir süreçten geçiyor. Birlikte oynayan oyuncuları bir araya getiremiyoruz. Her şeye rağmen kötü bir gece olmadı. Kazanmak çok önemliydi. 3 puan bizim için işin mutlu eden tarafı." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili de konuşan Yalçın, şunları kaydetti:
"Galatasaray'a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz. Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını şu an veremem, bunun için 5-6 günlük süreç var. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel olarak hazır olduğumuzu söylemek zor. Bu eksikler bizi eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi çalışıyoruz. Milli arada ciddi antrenmanlar yaptık. Takımı maksimum seviyeye getirmeyi planlıyoruz ama kolay değil. Bizim için de zor bir süreç. Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. Bir teknik direktör için en zor başlanan dönem. İlerleyen haftalarda toparlanacağız ama ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya zor bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz."
"TAMMY ABRAHAM'IN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"
Savunma hattında yaptığı değişikliklerle ilgili konuşan Yalçın, "3 yabancı, 1 Türk stoperimiz var. Doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. Belli bir yere kadar tandem değişerek oynayabilir diye düşünüyorum." dedi.
Sergen Yalçın, sakatlanarak oyundan çıkan Tammy Abraham'ın omzunun çıktığını yarın yapılacak MR sonrası durumun netleşeceğini söyledi.
"MAÇA BU KADAR GERGİN BAŞLAMANIN CEZASINI HEMEN ÇEKTİK"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Benim ve oyuncularım adına zor bir maçtı. Kazanamamanın verdiği stresle maça hazırlandık. Oyuncularımı rahatlatmaya çalışsam da bu iş çok kolay değil. Fazlasıyla maçı kazanmak istiyorlardı. Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman. Çok önemli oyuncuları var. Maça bu kadar gergin başlamanın cezasını hemen çektik. Oyuncularım çok üzgün. İki bireysel hatayla ilk 10 dakikada 2-0 mağlup duruma düştük. Böyle bir deplasmanda böyle hatalar yaparsanız maç zor geçer. Oyuncularım inanılmaz bir reaksiyon gösterdiler. İkinci yarıda tamamıyla maçın hakimi oldular. 2-2'yi bulmak için çok çabaladık, şanslar yakaladık. Beşiktaş'a karşı ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Pozisyonları net pozisyona çevirmekte eksiklerimiz vardı. Son golü de kendi kalemize attık. Böyle bir deplasmanda tüm golleri siz attınız ve 3-1 yenildiniz. Bir hocanın kariyerinde çok yaşayamayacağı bir maçtı." ifadelerini kullandı.
Oyuncularının maça çok motive olmasının dezavantaj olduğunu ifade eden İnan, "Bazen çok fazla motive olduğunuzda maça böyle gergin başlayabilirsiniz. Oyuncularım fazlasıyla istekliydiler. Bütün antrenmanlarda bize maçı kazandırmayı hissettirdiler ama olmadı. Futbolculuk hayatımda ben de böyle hatalar yaptım." şeklinde konuştu.
Ana planlarının topa sahip olmak olduğunu aktaran İnan, "Topa sahip olmak ana planımızdı. Beşiktaş baskı yapıyor ama belli bir bölümden sonra baskıyı kıracağımızı biliyordum. Topa sahip olmak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor." dedi.
Selçuk İnan, hakemlerle ilgili bir soruya, "Türk hakemlerini çok seviyorum, onlara çok güveniyorum. Yabancı hakemi kesinlikle istemiyorum." diye cevap verdi.
JOTA SILVA VE VACLAV CERNY İLK GOLLERİNİ ATTILAR
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jota Silva ve Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini attılar. Maça ilk 11'de başlayan Cerny, takımının ikinci golünü atarken, 55'inci dakikada oyuna dahil olan Jota Silva ise takımının 3'üncü golünü kaydetti.
ABRAHAM DEVAM EDEMEDİ
Siyah-beyazlı takımda Tammy Abraham, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Omzundaki problem nedeniyle oyundan çıkan golcü futbolcunun yerine Jota Silva oyuna dahil oldu.
SVENSSON KADRODA YOK
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Jonas Svensson, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
SİYAH-BEYAZLILAR GÜLLÜ'YÜ ANDI
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Güllü'yü unutmadı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maç öncesinde sanatçının "Sabah Olmadan" şarkısı çalındı.
SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY
Siyah-beyazlılar, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham, kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
8. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Jurasek'in sol kanat son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortayı Toure sağ çaprazda kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi, seken topu ceza yayı içinden sert bir şutla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak önce Cerny'ye sonra savunmaya da çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.
10. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi: 2-0.
37. dakikada soldan kullanılan frikikte kafalardan seken topla ceza sahası içinde buluşan Petkovic'in röveşatayla kale gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, hızla rakip alanı kat edip pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
(İKİNCİ YARI)
50. dakikada Anfernee Dijksteel pasında ceza yayı sağ tarafından topla buluşan Habib Keita, Tayfur Bingöl'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
69. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Jota Silva, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Aleksandar Jovanovic'te kaldı.
75. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Vaclav Cerny'nin içeri çevirdiği top sol tarafta David Jurasek'e geldi. Bu oyuncu pasını Rafa Silva'ya çıkarırken, Silva'nın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Aleksandar Jovanovic meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.
90+3. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jota Silva'nın kafa vuruşunda önce savunmada Oleksandr Syrota'ya sonra da uzak kale direğine çarpan topu kaleci Aleksandar Jovanovic uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında hakem Ali Şansalan topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek, golü verdi. 3-1
