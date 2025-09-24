Kartal Kayseri'de yüksekten uçtu! Rafa Silva'dan hat-trick şov
Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş sezonun en farklı galibiyetine imza attı. Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Kartal'da Portekizli yıldız Rafa Silva kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Siyah-Beyazlı bu sezon ilk kez bir resmi maçı gol yemeden tamamladı.
Süper Lig'in 1. haftasının erteleme mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15., 32. ve 58. dakikalarda Rafa Silva ve 45+1. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a yükseltti ve 1 maç eksiğiyle 9. sırada yer aldı. Kayserispor ise 4 puanda ve 15. sırada kaldı.
"RAHAT BİR GALİBİYET OLDU"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.
Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Geçen hafta ağır bir mağlubiyet almıştık. Bugün kazanıp tekrar hem moral motivasyon olarak hem de bundan sonrası için pozitif anlamda değer katacağını düşündüğümüz bir maçtı. Rahat bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynayacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibarıyla kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
BAŞKAN AÇIKALIN: GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Zecorner Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımdaki her oyuncunun çok değerli olduğunu belirterek, "Bugün de o değere layık bir şekilde arkadaşlarımız mücadele etti. Sonuç istediğimiz gibi olmadı." dedi.
Beşiktaş'ın, ligin önemli takımlarından biri olduğunu anlatan Açıkalın, şunları kaydetti:
"Yüksek kalitede oyuncuları var. Onların da eksikleri vardı ama bizim kadar etkilenmezler. Kadro derinlikleri bizden daha fazla. Daha iyi oynamalıydık, daha iyi mücadele etmeliydik, daha hırslı olmalıydık. Genç arkadaşlarımız oynadı, hata yaptılar. Hata da yapacaklar. Yapa yapa yapmamayı öğrenecekler. O yüzden gençlerimize sahip çıkacağız. İlk 11 oyuncusu diye bir şey yok, bunların hepsi Kayserispor'un oyuncusu. Hepsi değerli. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. O maçta galibiyet alarak seri yakalamak istiyoruz. Trabzonspor maçından sonra milli ara var. O aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum."
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta, top direk dibinden auta çıktı.
32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
45. dakikada Jung'un savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
45+1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
(İKİNCİ YARI)
53. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
58. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4
65. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Rafa Silva'nın tek pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, kaleci topu çeldi.
72. dakikada topla buluşan Cardoso'nun yayın gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Mert Günok uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile ceza sahası içerisinde verkaç yapan Rafa Silva'nın sol çaprazdan uzak kaleye gönderdiği şutta, kaleci topu uzanarak çeldi.
Beşiktaş, Rafa Silva'nın hat-trick yaptığı maçta Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
