Sergen Yalçın’lı Beşiktaş Göztepe deplasmanından çıkamadı | Göztepe 3 - 0 Beşiktaş MAÇ SONUCU

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 Güncelleme: 19.09.2025
Süper Lig'in 6. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'nin konuğu oldu. Kritik karşılaşmada Göztepe ilk yarıyı Juan ve Rhaldney'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki teknik direktör de karşılıklı hamleler yaparken; 85. dakikada Sabra'nın attığı rövaşata golü maçın skorunu belirledi ve Göztepe 3-0'lık üstünlükle 3 puanı cebine koydu.

Göztepe, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak puanını 14'e yükseltti. (AA)Göztepe, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak puanını 14'e yükseltti. (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikadaki Beşiktaş atağında, Abraham ceza sahası önünde buluştuğu meşin yuvarlağı sağındaki Cerny'e verdi. Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içerisine gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içerisinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

19. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye inip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Göztepeli futbolcular gol sonrası büyük sevinç yaşadı. (AA)Göztepeli futbolcular gol sonrası büyük sevinç yaşadı. (AA)

22. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Olaitan'ın sol taraftan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pasta buluşan Rhaldney'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.

36. dakikadaki Beşiktaş atağında, Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortasında topla altı pasta buluşan Abraham'ın kafayla göndermek istediği meşin yuvarlağı Heliton, ayağıyla kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

