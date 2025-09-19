Sergen Yalçın’lı Beşiktaş Göztepe deplasmanından çıkamadı | Göztepe 3 - 0 Beşiktaş MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'nin konuğu oldu. Kritik karşılaşmada Göztepe ilk yarıyı Juan ve Rhaldney'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki teknik direktör de karşılıklı hamleler yaparken; 85. dakikada Sabra'nın attığı rövaşata golü maçın skorunu belirledi ve Göztepe 3-0'lık üstünlükle 3 puanı cebine koydu.