Sergen Yalçın'lı Beşiktaş Göztepe deplasmanından çıkamadı | Göztepe 3 - 0 Beşiktaş MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 6. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'nin konuğu oldu. Kritik karşılaşmada Göztepe ilk yarıyı Juan ve Rhaldney'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki teknik direktör de karşılıklı hamleler yaparken; 85. dakikada Sabra'nın attığı rövaşata golü maçın skorunu belirledi ve Göztepe 3-0'lık üstünlükle 3 puanı cebine koydu.
Süper Lig'in 6. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'nin konuğu oldu. Kritik karşılaşmada Göztepe ilk yarıyı Juan ve Rhaldney'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki teknik direktör de karşılıklı hamleler yaparken; 85. dakikada Sabra'nın attığı rövaşata golü maçın skorunu belirledi ve Göztepe 3-0'lık üstünlükle 3 puanı cebine koydu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikadaki Beşiktaş atağında, Abraham ceza sahası önünde buluştuğu meşin yuvarlağı sağındaki Cerny'e verdi. Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.
4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içerisine gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içerisinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
19. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye inip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
22. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Olaitan'ın sol taraftan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pasta buluşan Rhaldney'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.
36. dakikadaki Beşiktaş atağında, Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortasında topla altı pasta buluşan Abraham'ın kafayla göndermek istediği meşin yuvarlağı Heliton, ayağıyla kornere gönderdi.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal kimdir, nereli? Hangi görevlerde bulundu?
- Aşk ve Gözyaşı dizisinin Harun’u Lorin Merhart kimdir, kaç yaşında nereli? Rol aldığı dizi ve filmler…
- 2025-2026 EUROLEAGUE TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- Aşk ve Gözyaşı dizisinin Aziz Yüksel’i Kubilay Tunçer kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli mi, oyuncuları kim?
- Zeka testi: 33’lerin arasında saklanan 38 sayısını 8 saniyede bulabilir misin?
- Fenerbahçe başkan seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede? Başkan adayları kimler?
- Süper Lig 6. Hafta | Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA | ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
- 19 Eylül Maç Fikstürü: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…
- Aşk ve Gözyaşı gerçek hikaye mi? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı nerede çekildi?