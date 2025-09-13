Beşiktaş zorlu Başakşehir virajında! İşte ilk 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. 20.00'da başlayacak olan mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. İşte ilk 11'ler.
Trendyol Süper Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. 20.00'da başlayacak olan mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak. Maçın canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
SERGEN YALÇIN TEKRARDAN TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKIYOR
Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.
Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. basamakta bulunuyor.
LİGDE BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN
İki ekip Süper Lig'de 34 kez karşılaşırken, RAMS Başakşehir'in 10, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertliler ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi. "Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.
KARTAL'DA 2 OYUNCU EKSİK
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK
Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verecek.
Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek. Söz konusu 3 oyuncu, Başakşehir karşısında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.
RIDVAN YILMAZ 1224 GÜN SONRA "DOLMABAHÇE"DE
İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi.Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.
