22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Tayfur Bingöl Kocaelispor'da

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Tayfur Bingöl Kocaelispor'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 16:45
ABONE OL
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Tayfur Bingöl Kocaelispor’da

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle birlikte Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle birlikte Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Tayfur Bingöl Kocaelispor’da Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Tayfur Bingöl Kocaelispor’da Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Tayfur Bingöl Kocaelispor’da
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör