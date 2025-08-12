12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi sürüyor

Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 12.08.2025 15:38
ABONE OL
Beşiktaş’ta Avrupa mesaisi sürüyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ta Avrupa mesaisi sürüyor Beşiktaş’ta Avrupa mesaisi sürüyor Beşiktaş’ta Avrupa mesaisi sürüyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör