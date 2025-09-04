04 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 15:48 Güncelleme: 04.09.2025 15:49
Ianis Hagi Alanyaspor’da! Süper Lig’de flaş transfer

Alanyaspor, Glasgow Rangers’ten ayrılan Rumen milli futbolcu Ianis Hagi’yi 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. İmza törenine babası Gheorghe Hagi de katıldı.

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde büyük ses getirdi. Turuncu-yeşilliler, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Ianis Hagi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Alanyaspor, Rumen oyuncuyla 2 sözleşme imzaladı.

2 YILLIK İMZA

Akdeniz ekibinden yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rumen milli futbolcu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

İmza törenine Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de katıldı.

