Ianis Hagi Alanyaspor’da! Süper Lig’de flaş transfer

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde büyük ses getirdi. Turuncu-yeşilliler, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Ianis Hagi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Alanyaspor, Rumen oyuncuyla 2 sözleşme imzaladı.

2 YILLIK İMZA

Akdeniz ekibinden yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rumen milli futbolcu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

İmza törenine Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de katıldı.