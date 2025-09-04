Ianis Hagi Alanyaspor'da! Süper Lig'de flaş transfer
Alanyaspor, Glasgow Rangers’ten ayrılan Rumen milli futbolcu Ianis Hagi’yi 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. İmza törenine babası Gheorghe Hagi de katıldı.
Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde büyük ses getirdi. Turuncu-yeşilliler, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Ianis Hagi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Alanyaspor, Rumen oyuncuyla 2 sözleşme imzaladı.
2 YILLIK İMZA
Akdeniz ekibinden yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rumen milli futbolcu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.
İmza törenine Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de katıldı.