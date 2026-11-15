A Milli Takım'ın Fransa'ya konuk olduğu karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Matmut Atlantique Stadyumu'ndaki karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün hepsini doldurdu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa maçında takımını farklı bir formasyonla sahaya sürdü. Belçika maçında 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Yalçın, Fransa deplasmanında ise 5-3-2 formasyonuyla mücadeleye başladı.

AY YILDIZLILAR 660. MAÇINA ÇIKTI

Türkiye, Fransa karşılaşmasıyla milli futbol tarihindeki 660. müsabakasına çıktı.

İstatistiklere göre ay yıldızlı ekip, 103 yıllık geçmişinde 370'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 659 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet alan Türkiye, 151 beraberlik ve 249 mağlubiyet yaşadı.