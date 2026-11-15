Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa karşısında mağlup
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıktı. 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da oynanan mücadele saat 22.45'te başladı ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlandı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmayla tarihindeki 660. müsabakaya çıktı. Mücadelede Türkiye, konuk olduğu Fransa karşısında 2-1 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi, bu akşam ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçına çıkan ay yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için sahaya çıktı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayla tarihindeki 660. milli maçına çıktı.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetti.
Mücadelede Türkiye, konuk olduğu Fransa karşısında 2-1 mağlup oldu ve grubu puanu alamadan tamamladı.
MAÇTAN POZİSYONLAR
FRANSA MAÇA HIZLI BAŞLADI
İlk tehlikeli atak Fransa'dan geldi! #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #FRATUR https://t.co/2VfgiKtNXR— atv (@atvcomtr) November 15, 2026
ARDA İLE GOLE YAKLAŞTIK
🇹🇷 A Milli Takımımız, Arda Güler ile pozisyon buldu! https://t.co/FctTQedNka— A Spor (@aspor) November 15, 2026
BERKE'DEN SÜPER KURTARIŞ
K. Mbappe'nin sert şutunda Berke Özer başarılı. #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #FRATUR https://t.co/uJuI2HSWrL— atv (@atvcomtr) November 15, 2026
İSMAİL ZOR OLANI YAPTI!
Defansın arkasına kaçan İsmail Yüksek, kaleciyle karşı karşıya kaldı net pozisyondan yararlanamadı. #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #FRATUR https://t.co/WaKrmRIUjs— atv (@atvcomtr) November 15, 2026
FRANSA GOLÜ BULDU
İkinci yarının hemen başında kornerden kullanılan topta Emirhan Topçu topu kendi kalesine gönderdi ve 49. dakikada Fransa maçta 1-0 öne geçti.
ARDA İLE VAR'A TAKILDIK!
Barış Alper'in çabası sonrası son vuruşu yapan Arda güler'in golü VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.
FRANSA FARKI 2'YE ÇIKARDI
79. dakikada Fransa, Rayan Cherki'nin getirdiği topta Kroupi fileleri havalandırdı.
#Fransa: 2 - #Türkiye: 0 Gol: J. Kroupi ⚽ (Dk. 80) #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #FRATUR https://t.co/XDhErl8zLp— atv (@atvcomtr) November 15, 2026
PES ETMİYORUZ!
90. dakikada Abdülkerim Bardakcı, kornerden kullanılan topta kafayı vurdu ve farkı 1'e indirdi.
ZEKİ ÇELİK SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da Fransa maçı öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Zeki Çelik, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkarıldı. Isınma hareketleri sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik, tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik'in yerine Barış Alper Yılmaz, mücadeleye 11'de başladı.
BERKE ÖZER 1.5 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİYDİ
A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçında 11 başlayan Berke Özer, yaklaşık 1.5 yıl sonra milli formayı giydi. Son olarak 2025 yılının Haziran ayında Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Berke Özer, daha sonra 12 Ekim 2025'te kamptan izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle bir süre milli takım aday kadrosuna çağırılmamıştı. A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliğinin ardından Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil edilen Berke Özer, Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından Fransa maçında eldivenleri devraldı.