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Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa karşısında mağlup

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa karşısında mağlup

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıktı. 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da oynanan mücadele saat 22.45'te başladı ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlandı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmayla tarihindeki 660. müsabakaya çıktı. Mücadelede Türkiye, konuk olduğu Fransa karşısında 2-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi, bu akşam ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçına çıkan ay yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk puanlarını almak için sahaya çıktı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayla tarihindeki 660. milli maçına çıktı.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetti.

Mücadelede Türkiye, konuk olduğu Fransa karşısında 2-1 mağlup oldu ve grubu puanu alamadan tamamladı.

Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa karşısında mağlup - 1

MAÇTAN POZİSYONLAR

FRANSA MAÇA HIZLI BAŞLADI

ARDA İLE GOLE YAKLAŞTIK

BERKE'DEN SÜPER KURTARIŞ

İSMAİL ZOR OLANI YAPTI!

FRANSA GOLÜ BULDU

İkinci yarının hemen başında kornerden kullanılan topta Emirhan Topçu topu kendi kalesine gönderdi ve 49. dakikada Fransa maçta 1-0 öne geçti.

ARDA İLE VAR'A TAKILDIK!

Barış Alper'in çabası sonrası son vuruşu yapan Arda güler'in golü VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.

PES ETMİYORUZ!

90. dakikada Abdülkerim Bardakcı, kornerden kullanılan topta kafayı vurdu ve farkı 1'e indirdi.

GOL | FRANSA 2-1 TÜRKİYE: ABDÜLKERİM SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI!

Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa karşısında mağlup - 2

ZEKİ ÇELİK SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Fransa maçı öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Zeki Çelik, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkarıldı. Isınma hareketleri sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik, tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik'in yerine Barış Alper Yılmaz, mücadeleye 11'de başladı.

BERKE ÖZER 1.5 YIL SONRA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçında 11 başlayan Berke Özer, yaklaşık 1.5 yıl sonra milli formayı giydi. Son olarak 2025 yılının Haziran ayında Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Berke Özer, daha sonra 12 Ekim 2025'te kamptan izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle bir süre milli takım aday kadrosuna çağırılmamıştı. A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliğinin ardından Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil edilen Berke Özer, Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından Fransa maçında eldivenleri devraldı.

Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa karşısında mağlup - 3

UĞURCAN ÇAKIR OMZUNDAKİ AĞRILAR NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

Ay-yıldızlılarda sağ omzunda sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Fransa maçının başlamasına kısa bir süre kala maç kadrosundan çıkartıldı. Belçika maçının ardından sağ omzunda ağrı hisseden Uğurcan Çakır'ın çekilen MR'ında omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildi. Tecrübeli file bekçisi, Fransa maçının kadrosundan çıkartıldı.

FORMASYON DEĞİŞTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa maçında takımını farklı bir formasyonla sahaya sürdü. Belçika maçında 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Yalçın, Fransa deplasmanında ise 5-3-2 formasyonuyla mücadeleye başladı.

TÜRK TARAFTARLAR KENDİLERİNE AYRILAN TRİBÜNÜ DOLDURDU

A Milli Takım'ın Fransa'ya konuk olduğu karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Matmut Atlantique Stadyumu'ndaki karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün hepsini doldurdu.

Uluslar Ligi'nde Türkiye, Fransa karşısında mağlup - 4

AY YILDIZLILAR 660. MAÇINA ÇIKTI

Türkiye, Fransa karşılaşmasıyla milli futbol tarihindeki 660. müsabakasına çıktı.

İstatistiklere göre ay yıldızlı ekip, 103 yıllık geçmişinde 370'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 659 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet alan Türkiye, 151 beraberlik ve 249 mağlubiyet yaşadı.

Uluslar Liginde Belçika evinde İtalya karşısında çok rahatUluslar Liginde Belçika evinde İtalya karşısında çok rahat ULUSLAR LİGİ'NDE BELÇİKA'NIN KONUĞU İTALYA

Celal Kargı
Editör
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