Potanın Perileri İsrail'i 76-67 mağlup etti! Millilerden kritik galibiyet
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 76-67 mağlup etti. İlk yarıyı 47-29 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda rakibinin farkı azaltmasına rağmen üstünlüğünü koruyarak galibiyete uzandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 76-67 mağlup etti.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Rimi Olympic Centre'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 47-29 önde tamamladı. İkinci yarıda rakibinin farkı azaltmasına rağmen üstünlüğünü koruyan milliler, parkeden galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmaya etkili başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste bulduğu 7 sayıyla 4. dakikaya 10-4 önde girdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden başarılı atışlar yapan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 22-10 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte 8 sayılık seri yakalayan Türkiye, rakibine kolay hücum fırsatı tanımadı ve 13. dakikada İsrail'e mola aldırdı.
Pota altını etkili kullanan milliler, 15. dakikada Elif Bayram'ın basketiyle farkı 13 sayıya çıkardı: 22-35.
İsrail'in savunmadaki hatalarını Alperi Onar ve Meltem Yıldızhan ile değerlendiren A Milli Takım, soyunma odasına 47-29 önde gitti.
İkinci yarıya rahat başlayan Türkiye, 26. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 40-60.
Üçüncü periyodun son bölümünde İsrail, 9 sayılık seri yakalayarak farkı azalttı. Buna rağmen ay-yıldızlılar, son çeyreğe 60-49 üstün girdi.
Son periyotta boyalı alanı etkili kullanan İsrail, 36. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 55-64.
Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. İsrail, üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle farkı kapatmaya çalışırken Gökşen Fitik, başarılı serbest atışlarıyla takımının üstünlüğünü korudu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleden 76-67 galip ayrıldı.
MAÇIN KÜNYESİ
Salon: Rimi Olympic Centre
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Joona Haaja (Finlandiya), Raimonds Repelis (Letonya)
İsrail: Baron, Tirosh, Meyers 11, Zipel 19, Raber 7, Rotberg 7, Eisner, Garzon 14, Levi, Saar, Rinat 9
Türkiye: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 4, Gökşen Fitik 18, Elif Bayram 6, Beren Burke 11, Meltem Yıldızhan 10, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 4, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş 2
1. periyot: 10-22
Devre: 29-47
3. periyot: 49-60
Maç sonucu: İsrail 67-76 Türkiye
Beş faulle oyun dışı kalan: 39.56 Meyers (İsrail)