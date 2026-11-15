Milli arada kritik provada Trabzonspor Zenit'e mağlup

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, lig öncesinde maç temposunu korumak amacıyla sahaya çıktı. Karşılaşmada Trabzonspor, konuk olduğu Zenit'e 3-0 mağlup oldu.