Milli arada kritik provada Trabzonspor Zenit'e mağlup
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, lig öncesinde maç temposunu korumak amacıyla sahaya çıktı. Karşılaşmada Trabzonspor, konuk olduğu Zenit'e 3-0 mağlup oldu.
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Rusya temsilcisi Zenit ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Bordo-mavili ekip, lig öncesinde maç temposunu korumayı hedeflerken karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
Hazırlık maçında Trabzonspor, konuk olduğu Zenit'e 3-0 mağlup oldu.
MAÇTAN POZİSYONLAR
İY | Zenit 1-0 Trabzonspor ⚽️ 13' Felipe Augusto https://t.co/yGbtJVRIE7— A Spor (@aspor) November 15, 2026
💥 TALİHSİZ BİR AN! ⚽️ Zenit, Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti! Ahmet Cemil Güren hamle yapmak istedi ancak top ağlarımızda. https://t.co/vIWgZs7I1v— A Spor (@aspor) November 15, 2026
⚽️ Zenit, Sobolev'in golüyle Trabzonspor karşısında farkı üçe çıkardı. https://t.co/lq9bbL1zRo— A Spor (@aspor) November 15, 2026
A SPOR'DAN CANLI YAYINLANDI
Zenit ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluştu.