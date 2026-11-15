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Milli arada kritik provada Trabzonspor Zenit'e mağlup

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milli arada kritik provada Trabzonspor Zenit'e mağlup

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, lig öncesinde maç temposunu korumak amacıyla sahaya çıktı. Karşılaşmada Trabzonspor, konuk olduğu Zenit'e 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Rusya temsilcisi Zenit ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Bordo-mavili ekip, lig öncesinde maç temposunu korumayı hedeflerken karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.

Hazırlık maçında Trabzonspor, konuk olduğu Zenit'e 3-0 mağlup oldu.

Zenit-Trabzonspor hazırlık maçı (AA)Zenit-Trabzonspor hazırlık maçı (AA)

MAÇTAN POZİSYONLAR

A SPOR'DAN CANLI YAYINLANDI

Zenit ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluştu.

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Murat Akıncı
Editör
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