Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı

HALKTAN MESSI'YE BÜYÜK DESTEK

Çok sayıda hayran, Arjantinli yıldıza destek ve başsağlığı mesajlarını iletmek için Rosario Havalimanı'na ve mezarlığın duvarları önüne geldi.

Kaptanlarına olan sevgilerini mezarlık duvarlarına bıraktıkları mesajlarla gösteren taraftarlardan biri, "Güçlü ol Leo, seni seviyoruz." ifadelerini kullandı. Bu görüntüler, Arjantin Millî Takımı'nın kaptanına yönelik halk desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.