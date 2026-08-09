CANLI YAYIN

Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge Messi, Arjantin’in Rosario kentinde düzenlenen özel cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. ABD’den özel uçakla Arjantin’e giden yıldız futbolcu, babasına son vedasını gerçekleştirirken Messi ailesinin acısına Arjantin halkı ve futbol dünyası da ortak oldu.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Messinin babası hayatını kaybettiMessinin babası hayatını kaybetti MESSİ'NİN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Jorge Messi'nin vefatı, Arjantin'de ve futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Jorge Messi'nin ölümünün ardından Arjantin Futbol Federasyonu ve futbol camiasından taziye mesajları geldi.

Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı - 1

MESSI AİLESİ BİR ARAYA GELDİ

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte cumartesi gecesi özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nden Arjantin'e gitti.

Messi, cenaze töreninde annesi Celia Cuccittini ile kardeşleri Matias, Rodrigo ve Maria Sol ile bir araya geldi. El Prado Bahçeleri de ailenin mahremiyetini korumak amacıyla pazar öğleden sonra ziyaretçilere kapatıldı.

Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı - 2

ROSARIO'DA HÜZÜNLÜ VEDA

Arjantinli yıldız Lionel Messi ve ailesi, 68 yaşında hayatını kaybeden Jorge Messi'yi, Santa Fe eyaletine bağlı Rosario kentinin çeperinde bulunan El Prado Mezarlığı'nda düzenlenen özel cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurladı.

Olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törene sınırlı sayıda aile üyesi katılırken, ailenin mahremiyetinin korunmasına özen gösterildi.

Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı - 3

HALKTAN MESSI'YE BÜYÜK DESTEK

Çok sayıda hayran, Arjantinli yıldıza destek ve başsağlığı mesajlarını iletmek için Rosario Havalimanı'na ve mezarlığın duvarları önüne geldi.

Kaptanlarına olan sevgilerini mezarlık duvarlarına bıraktıkları mesajlarla gösteren taraftarlardan biri, "Güçlü ol Leo, seni seviyoruz." ifadelerini kullandı. Bu görüntüler, Arjantin Millî Takımı'nın kaptanına yönelik halk desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı - 4

YEREL YÖNETİM TEYAKKUZDA

Acılı aileye her türlü desteği veren Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin, yerel yönetimin cenaze töreninin güvenliğini sağlamak ve ailenin mahremiyetini korumak için tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı - 5

YEŞİL SAHALARDA JORGE MESSI ANISINA SAYGI DURUŞU

Arjantin Futbol Federasyonunun talimatı doğrultusunda, hafta sonu oynanan tüm profesyonel ve genç kategorilerdeki maçlar öncesinde Jorge Messi anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca futbolcular, teknik heyetler ve hakemler, Arjantinli yıldızın babasının anısına kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

Salaha Karadeniz usulü tanıtımSalaha Karadeniz usulü tanıtım SALAH'A KARADENİZ USULÜ TANITIM
Bordo-mavililerden kombine rekoruBordo-mavililerden kombine rekoru BORDO-MAVİLİLERDEN KOMBİNE REKORU
İşte Muhammed Salahın maliyetiİşte Muhammed Salahın maliyeti İŞTE MUHAMMED SALAH'IN MALİYETİ
Yıldız isim bavulları topladıYıldız isim bavulları topladı YILDIZ İSİM BAVULLARI TOPLADI
Fenerbahçenin Lukaku transferinde kritik 48 saatFenerbahçenin Lukaku transferinde kritik 48 saat FENERBAHÇE'NİN LUKAKU TRANSFERİNDE KRİTİK 48 SAAT

Milli futbolcumuz Deniz Gül’ün evi soyuldu! 250 bin euroluk eşyası çalındı
Sonraki Haber
Milli futbolcumuz Deniz Gül’ün evi soyuldu! 250 bin euroluk eşyası çalındı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın