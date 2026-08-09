Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge Messi, Arjantin’in Rosario kentinde düzenlenen özel cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. ABD’den özel uçakla Arjantin’e giden yıldız futbolcu, babasına son vedasını gerçekleştirirken Messi ailesinin acısına Arjantin halkı ve futbol dünyası da ortak oldu.
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Jorge Messi'nin vefatı, Arjantin'de ve futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Jorge Messi'nin ölümünün ardından Arjantin Futbol Federasyonu ve futbol camiasından taziye mesajları geldi.
MESSI AİLESİ BİR ARAYA GELDİ
Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte cumartesi gecesi özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nden Arjantin'e gitti.
Messi, cenaze töreninde annesi Celia Cuccittini ile kardeşleri Matias, Rodrigo ve Maria Sol ile bir araya geldi. El Prado Bahçeleri de ailenin mahremiyetini korumak amacıyla pazar öğleden sonra ziyaretçilere kapatıldı.
ROSARIO'DA HÜZÜNLÜ VEDA
Arjantinli yıldız Lionel Messi ve ailesi, 68 yaşında hayatını kaybeden Jorge Messi'yi, Santa Fe eyaletine bağlı Rosario kentinin çeperinde bulunan El Prado Mezarlığı'nda düzenlenen özel cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurladı.
Olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törene sınırlı sayıda aile üyesi katılırken, ailenin mahremiyetinin korunmasına özen gösterildi.