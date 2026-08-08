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Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, hayatının en acı kayıplarından biriyle sarsıldı. Arjantinli yıldız futbolcunun babası Jorge Messi, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Rosario'daki hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Jorge Messi'nin vefatı, Arjantin basınında geniş yankı bulurken futbol dünyasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 1

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin sağlık durumu, son dönemde Arjantin basınının yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 2

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Jorge Messi, Rosario'da tedavi altında tutuluyordu.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 3

HAZİRAN AYINDA ASILSIZ ÖLÜM İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Jorge Messi'nin sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz haziran ayında çeşitli spekülasyonlar gündeme gelmiş, bazı yayınlarda hayatını kaybettiğine yönelik gerçeği yansıtmayan haberler yayımlanmıştı.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 4

Söz konusu iddiaların ardından Messi ailesi tarafından yapılan açıklamada, Jorge Messi'nin bazı sağlık sorunları yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtilerek ölüm haberleri kesin bir dille yalanlanmıştı.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 5

Aile, bu açıklamayla kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermişti.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 6

JORGE MESSI 7 AĞUSTOS'TA HAYATINI KAYBETTİ

Haziran ayında çıkan asılsız ölüm haberlerinin ardından tedavisi devam eden Jorge Messi'den bu kez acı haber geldi.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 7

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre 68 yaşındaki Jorge Messi, 7 Ağustos Cuma gecesi saat 22.00 sıralarında Rosario'daki bir sağlık kuruluşunda hayatını kaybetti.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 8

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Jorge Messi'nin vefatı, Lionel Messi ve ailesini yasa boğarken, haber kısa sürede Arjantin basınında ve futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 9

LIONEL MESSI'NİN KARİYERİNDE BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ

Jorge Messi, Lionel Messi'nin yalnızca babası değil, aynı zamanda futbol kariyerinin şekillenmesinde önemli rol oynayan en yakın isimlerinden biriydi.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 10

. Messi'nin profesyonel kariyerinin planlanması ve yönetilmesi süreçlerinde oğlunun yanında yer alan Jorge Messi, uzun yıllar boyunca temsilciliğini de üstlendi.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 11

Lionel Messi'nin çocuk yaşlarda futbola yönelmesinden dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri hâline gelmesine kadar geçen süreçte Jorge Messi'nin desteği önemli bir yer tuttu.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 12

Oğlunun kariyerindeki gelişmeleri yakından takip eden Jorge Messi, profesyonel futbol hayatı boyunca Messi'nin en güvendiği isimlerden biri oldu.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 13

MESSI AİLESİNİN ROSARIO İLE GÜÇLÜ BAĞI

Jorge Messi'nin hayatını kaybettiği Rosario, Lionel Messi'nin doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği şehir olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 14

Arjantinli yıldız, futbol kariyerinin ilk adımlarını da bu kentte attı.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 15

Messi ailesinin Rosario ile olan güçlü bağı yıllar boyunca devam ederken Jorge Messi de oğlunun futbol yolculuğunun en önemli dönemlerinde yanında yer aldı.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 16

68 yaşında hayatını kaybeden Jorge Messi, Lionel Messi'nin kariyerindeki en önemli isimlerden biri olarak anılacak.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 17

NEWELL'S OLD BOYS: "HOŞÇA KAL JORGE"

Lionel Messi'nin alt yapısından yetiştiği Newell's Old Boys acı haberi, "Newell's Old Boys, Jorge Messi'yi 68 yaşında Rosario şehrinde hayatını kaybettiği için derin bir acı ve üzüntüyle uğurluyor. Yönetim Kurulu, üyeler, sporcular ve tüm Newell's ailesi, bu zorlu anda Celia, Lionel, Rodrigo, Matías ve María Sol'a ve tüm sevdiklerine ve yakınlarına sevgiyle sarılıyor. Hoşça kal Jorge." ifadeleriyle duyurdu.

Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti 18
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