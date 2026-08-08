Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, hayatının en acı kayıplarından biriyle sarsıldı. Arjantinli yıldız futbolcunun babası Jorge Messi, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Rosario'daki hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Jorge Messi'nin vefatı, Arjantin basınında geniş yankı bulurken futbol dünyasında da büyük üzüntüye neden oldu.
Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin sağlık durumu, son dönemde Arjantin basınının yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Jorge Messi, Rosario'da tedavi altında tutuluyordu.
HAZİRAN AYINDA ASILSIZ ÖLÜM İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI
Jorge Messi'nin sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz haziran ayında çeşitli spekülasyonlar gündeme gelmiş, bazı yayınlarda hayatını kaybettiğine yönelik gerçeği yansıtmayan haberler yayımlanmıştı.
Söz konusu iddiaların ardından Messi ailesi tarafından yapılan açıklamada, Jorge Messi'nin bazı sağlık sorunları yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtilerek ölüm haberleri kesin bir dille yalanlanmıştı.
Aile, bu açıklamayla kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermişti.