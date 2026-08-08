Dünya yıldızı Lionel Messi yasa boğuldu! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti

NEWELL'S OLD BOYS: "HOŞÇA KAL JORGE"

Lionel Messi'nin alt yapısından yetiştiği Newell's Old Boys acı haberi, "Newell's Old Boys, Jorge Messi'yi 68 yaşında Rosario şehrinde hayatını kaybettiği için derin bir acı ve üzüntüyle uğurluyor. Yönetim Kurulu, üyeler, sporcular ve tüm Newell's ailesi, bu zorlu anda Celia, Lionel, Rodrigo, Matías ve María Sol'a ve tüm sevdiklerine ve yakınlarına sevgiyle sarılıyor. Hoşça kal Jorge." ifadeleriyle duyurdu.