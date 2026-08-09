Fenerbahçe'nin Lukaku transferinde kritik 48 saat

Fenerbahçe, Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku transferinde son viraja girdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertlilerin, Belçikalı yıldızın kulübüne sunduğu teklifte aşama kaydettiği ve imzaların 48 saat içinde atılabileceği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki en önemli konulardan biri forvete yapılacak hamle. Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde forvet hattını Vedat Muriqi'yle güçlendirirken bir santrfor takviyesi daha yapmak istiyordu. Son günlerde gündeme gelen isim ise Napoli forması giyen Romelu Lukaku oldu.

FENERBAHÇE LUKAKU İLE ANLAŞTI Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku'nun transferinde ilerleme kaydetti ve Belçikalı golcü, sarı-lacivertlilere hiç olmadığı kadar yakın. Lukaku'nun Fenerbahçe'yle anlaştığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin bu sabah devam ettiği aktarıldı.

48 SAAT İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK Napoli'nin bu sabah Fenerbahçe'nin kabul etmesi beklenen bir karşı teklif gönderdiği ve tarafların 24 ila 48 saat içinde transferi tamamlamayı hedefledikleri kaydedildi. Her şey tamamlandıktan sonra yıldız golcünün İstanbul'a gideceği aktarıldı.