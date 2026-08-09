Milli futbolcumuz Deniz Gül’ün evi soyuldu! 250 bin euroluk eşyası çalındı

Portekiz devi Porto’da forma giyen milli futbolcumuz Deniz Gül, büyük bir hırsızlık şokuyla sarsıldı. Genç yıldızın dışarıda olduğu sırada evine giren kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 250 bin euro değerindeki eşyayı çalarak kayıplara karıştı.

Portekiz'de kariyerini sürdüren Deniz Gül'ün evinde yaşanan hırsızlık, Avrupa basınında geniş yer buldu. Olayın detaylarını ilk olarak paylaşan CNN Portugal, "Genç oyuncunun evine hırsız girdi. Porto forması giyen Deniz Gül'ün evi, pazar sabahı futbolcunun dışarıda olduğu sırada soyuldu." ifadelerine yer verdi.

250 BİN EUROLUK VURGUN Hırsızların profesyonel bir şekilde eve girdiği ve değerli eşyalara odaklandığı belirtildi. Haberde yer alan bilgilere göre, şüpheliler yaklaşık 250 bin euro değerinde saat ve mücevher çaldı.

PORTEKİZ POLİSİ ALARM DURUMUNA GEÇTİ Hırsızlık olayının ardından yerel güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldığını ve Portekiz polisinin hırsızların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.