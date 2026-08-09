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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısını azaltmak için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli yıldız Fred ile yolları ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Eşyalarını toplamaya başladığı iddia edilen Brezilyalı oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Sturm Graz mücadelesinin ardından takıma veda etmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 1

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, takımın tecrübeli oyuncularından birinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 2

Sarı-lacivertli yönetimin yabancı oyuncu sayısını azaltmak için ayrılık planları yaptığı belirtilirken, Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 3

BREZİLYA YOLCULUĞU İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ederken, ayrılması gündemde olan isimler arasında Fred de öne çıktı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 4

Fanatik'te yer alan haberdeki iddialara göre, Brezilya ekibi Atlético Mineiro ile anlaşmaya vardığı belirtilen Fred'in, ailesiyle birlikte Brezilya'ya dönüş hazırlıklarına başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 5

Brezilya ekibinin, deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesini beklediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 6

KRİTİK MAÇ SONRASI İMZA BEKLENİYOR

Ayrılık sürecinin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sturm Graz karşılaşmasının ardından netleşebileceği iddia edildi. Haberde, Brezilyalı futbolcunun kritik mücadelenin ardından Atlético Mineiro'ya imza atmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 7

ATLETICO MINEIRO CEPHESİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fred'in transfer iddialarına ilişkin Atlético Mineiro yönetiminden de açıklama geldi. Kulüp yöneticisi Paulo Bracks, transfer görüşmelerinin zor ve karmaşık olduğunu belirterek, Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 8

Bracks, Atlético Mineiro'nun Fred'i kadrosuna katmak istediğini, futbolcunun da kulübe dönme arzusunun bulunduğunu belirterek, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atlético'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atlético'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 9

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

33 yaşındaki Fred'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesinin 2027 yılında sona ereceği belirtildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 10

Deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 3 resmi maçın tamamında forma giyerken, bu karşılaşmaların 2'sine ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor 11
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