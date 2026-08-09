Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor
Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısını azaltmak için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli yıldız Fred ile yolları ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Eşyalarını toplamaya başladığı iddia edilen Brezilyalı oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Sturm Graz mücadelesinin ardından takıma veda etmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, takımın tecrübeli oyuncularından birinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Sarı-lacivertli yönetimin yabancı oyuncu sayısını azaltmak için ayrılık planları yaptığı belirtilirken, Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.
BREZİLYA YOLCULUĞU İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ederken, ayrılması gündemde olan isimler arasında Fred de öne çıktı.
Fanatik'te yer alan haberdeki iddialara göre, Brezilya ekibi Atlético Mineiro ile anlaşmaya vardığı belirtilen Fred'in, ailesiyle birlikte Brezilya'ya dönüş hazırlıklarına başladığı öne sürüldü.
Brezilya ekibinin, deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesini beklediği aktarıldı.