Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isim bavulları topladı: Samandıra’ya veda etmeye hazırlanıyor

Bracks, Atlético Mineiro'nun Fred'i kadrosuna katmak istediğini, futbolcunun da kulübe dönme arzusunun bulunduğunu belirterek, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atlético'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atlético'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.