Dev randevuda kazanan yok! Kolombiya ile Portekiz puanları paylaştı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamazken, karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte maçta yaşananlar…