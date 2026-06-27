Dev randevuda kazanan yok! Kolombiya ile Portekiz puanları paylaştı
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamazken, karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte maçta yaşananlar…
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya geldi.
İlk iki maçını kazanan Kolombiya, bu beraberlikle grupta 7 puanla ilk sırada, Portekiz ise 5 puanla 2. sırada son 32 turuna çıktı.
Kolombiya'nın Galatasaray forması giyen oyuncusu Davinson Sanchez, maça ilk 11'de çıkarken 90 dakika sahada kalan stoper oyuncusunun uzatmalardaki kafa golü VAR kararıyla geçersiz sayıldı.
Maç başlamadan önce, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Kolombiya, 22. dakikada Rodriguez'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Jhon Arias, uzak köşeye topu vurdu. Kaleci Costa'yı geçen topu çizginin önünden Neves uzaklaştırdı.
24. dakikada Portekiz'in cepheden kazandığı serbest vuruşta uzak mesafeye rağmen Ronaldo, doğrudan kaleyi denedi ve barajın yanından geçen top kaleci Vargas'ın kucağına gitti.
Portekiz, maçın 39 ve 40. dakikalarında etkili gelirken önce Fernandes'in ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bir noktada şutu kaleci Vargas kurtardı, Neves'in ceza sahası dışından sert şutu ise az farkla auta çıktı.
45+3'te Kolombiya gole yaklaşırken Rodriguez, ceza yayının gerisinden sol ayağıyla sert vurdu ve sol alt köşeye giden topu kaleci Costa çelmeyi başardı.