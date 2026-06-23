Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun gecesi! Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti

Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim ise Cristiano Ronaldo oldu. Portekiz'in ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladığı mücadelede Ronaldo, 14 ve 39. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak ilk 45 dakikada yıldızlaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev bir randevuya sahne oldu. Turnuvadaki ilk maçında yaşadığı sürpriz puan kaybını telafi etmek isteyen ve 1 puanla üçüncü sırada yer alan Portekiz, ilk maçını kaybederek turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan Özbekistan ile kozlarını paylaştı.

Özbekistan karşısında iki kez ağları sarsan Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.

PORTEKİZ TARİHİNDE HEM EN GENÇ HEM EN YAŞLI GOLCÜ

Cristiano Ronaldo, bu gollerle Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası tarihinde hem en genç hem de en yaşlı gol atan oyuncu olma başarısını gösterdi.

Ronaldo, FIFA Dünya Kupası'nda, ülkeleri için hem en genç hem de en yaşlı golcü olma ayrıcalığına sahip üç oyuncudan da biri oldu.

· Michael Laudrup (Danimarka)

· Lionel Messi (Arjantin)

· Cristiano Ronaldo (Portekiz)