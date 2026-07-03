Dünya Kupası'nda nefes kesen mücadele! Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Cristiano Ronaldo'nun gol attığı mücadelede son sözü Gonçalo Ramos söyledi. İşte maçta yaşananlar...
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Portekiz oldu.
Stat: Toronto
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)
Portekiz: Costa, Cancelo (Dk. 63 Ramos), Dias, Veiga, Mendes, Bruno Fernandes (Dk. 63 Semedo), Joao Neves, Vitinha (Dk. 62 Bernardo Silva), Leao, Neto (Dk. 63 Conçeicao), Ronaldo (Dk. 81 Ruben Neves)
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Kovacic (Dk. 90+6 Kramaric), Modric, Vlasic (Dk. 90+2 Gvardiol), Baturina (Dk. 68 Pasalic), Sucic, Perisic, Budimir (Dk. 46 Matanovic)
Goller: Dk. 53 Perisic (Hırvatistan), Dk. 68 Ronaldo (penaltı), Dk. 90+4 Ramos (Portekiz)
Sarı kartlar: Dk. 17 Dias (Portekiz), Dk.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Toronto'da hissedilen 40 derece sıcaklık ve yüksek nem oranına karşın tribünleri dolduran 43 bin futbolseverin oluşturduğu atmosferle karşılaşma hızlı bir tempoyla başladı.
Rafael Leao ve Bruno Fernandes ikilisiyle rakip kaleye sol taraftan yüklenen Portekiz, su molasına kadar skoru değiştirmeye daha çok yaklaşan taraf oldu.
4. dakikada Portekiz gole çok yaklaştı. Sol kanattan son çizgiye inen Leao'nun ceza alanına çıkardığı topa ön direkte Fernandes vurdu. Kaleci Livakovic'in çeldiği meşin yuvarlağı Fernandes bir kez daha kaleye gönderdi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
16. dakikada Mendes'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Veiga'nın kafayla vurduğu top az farkla direğin üstünden auta gitti.
45+1. dakikada Neto'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında, savunmadan seken topu Leao tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Hırvatistan'ın baskıyı kabullenip yarı sahayı neredeyse hiç geçmediği ilk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.
HIRVATİSTAN İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan, 48. dakikada yan ağlara takılan pozisyonda taraftarlarını heyecanlandırdı. Oyuna yeni giren Matanovic'ten aldığı pasın ardından önünü açan Kovacic, kaleye çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Costa'dan seken top yan ağlarda kaldı.
Hırvatistan 53. dakikada 1-0 öne geçti. Stanisic'in sağ taraftan ceza alanına ortasında, savunmadan seken topu kontrol eden Perisic'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Costa'nın ayaklarının arasından ağlarla buluştu.
58. dakikada gelişen Portekiz atağında Leao'nun kaleyi karşıdan gören pozisyondaki sert şutunda, top üst direkten döndü.
Portekiz, VAR incelemesinin ardından 66. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanında Vlasic'in müdahalesiyle yerde kalan Veiga'nın pozisyonunu yeniden izleyen hakem Espen Eskas, penaltı noktasını gösterdi.