67. dakikada atışı kullanan Cristiano Ronaldo, sağ tarafa uzanan kaleci Livakovic'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi. 75. dakikada Hırvatistan direğe takıldı. Kovacic'in ceza yayı önünden sert şutunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında bir kez daha topla buluşan Kovacic'in şutunda, kaleci Costa son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi. 89. dakikada sağ kanattan gelişen Hırvatistan atağında Sucic'in soluna çekip ortaladığı topa ceza alanında Pasalic kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. SON BÖLÜMDE BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI 90+4. dakikada soldan gelişen Portekiz atağında Leao'nun ceza alanına ortaladığı topa iki oyuncunun arasında çok iyi yükselen Ramos, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+13. dakikada sol kanattan Perisic'in ortasında, Pasalic'e çarpan top Gvardiol'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Espen Eskas, VAR incelemesinin ardından Pasalic'in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ve son 16 turuna yükselen Portekiz, bu turda 6 Temmuz Pazartesi günü, TSİ 22.00'de Dallas'ta İspanya ile karşı karşıya gelecek.