Puanlar paylaşıldı! Portekiz ile Demokratik Kongo yenişemedi
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston'da oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası'nda 5 farklı turnuvada gol atan yıldız oyunca Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı Portekiz, turnuvaya puanla başlarken, 52 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Demokratik Kongo da güçlü rakibi karşısında kritik bir puan aldı.
Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2026 Dünya Kupası K Grubu maçında karşı karşıya geldi.
İLK YARI
1'Maç başladı. Karşılaşmada ilk düdük geldi ve maç başladı.
6'İçeriye doğru açılan ortada ceza sahası içindeki Joao Neves kafayı vurdu ve Portekiz'i öne geçirdi.
14'Bakambu kaleyi yokaldı. Demokratik Kongo'da sağ kanattan topla ilerleyen Bakambu, Veiga'yı çalımladıktan sonra kaleyi denedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
31'Kongo etkili geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyet'İnde sağ kanatta topla buluşan Wan-Bisakka'nın ortasını, arka direkte Cancelo uzaklaştırdı.
İY'Kongo eşitliği yakaladı. Masuaku'dan ortasın Wissa'dan harika bir kafa geldi. Kongo beraberliği yakaladı.
Karşılaşmada ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI
54'Ofsayt bayrağı havada. İçeriye açılan ortada ceza sahasında topla buluşan Cancelo'nun röveşatasında top ağlara gitti. Ancak ofsayt bayrağı kalktı.
68'Portekiz gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Conceiçao, kale sahasındaki Ronaldo'ya pası gönderdi. Topla buluşan Ronaldo, gelişine sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Ancak top çerçeveyi bulmadı.
74'Portekiz gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Conceiçao, çizgiye indi ve yerden kale sahasına ortasını gönderdi. Kale sahasında Ronaldo, gelişine vuruşunu yaptı ancak top direk dibinden auta gitti.
90'Maç bitti. Karşılaşmada son düdük geldi.
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 1-1 bitti.