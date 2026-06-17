Puanlar paylaşıldı! Portekiz ile Demokratik Kongo yenişemedi

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston'da oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası'nda 5 farklı turnuvada gol atan yıldız oyunca Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı Portekiz, turnuvaya puanla başlarken, 52 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Demokratik Kongo da güçlü rakibi karşısında kritik bir puan aldı.