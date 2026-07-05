Dünya Kupası'nda yıldızların düellosu! Brezilya ile Norveç çeyrek final için karşı karşıya

BREZİLYA SON 16'YA NASIL GELDİ?

C Grubu'nda mücadele eden Brezilya, turnuvaya Fas beraberliğiyle başladı. Sambacılar, daha sonra Haiti ve İskoçya'yı 3-0'lık skorlarla mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, son 32 turunda Japonya ile karşılaştı. Mücadeleyi 90. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanan Güney Amerika temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırdı.

NORVEÇ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

I Grubu'nda Fransa, Senegal ve Irak ile mücadele eden Norveç, ilk iki maçını kazanarak son hafta öncesinde üst turu garantiledi. Son grup maçında teknik direktör Stale Solbakken'in rotasyona gitmesiyle Fransa'ya 4-1 mağlup olan Kuzey Avrupa temsilcisi, grubunu ikinci sırada tamamladı.

Son 32 turunda Fildişi Sahili ile karşılaşan Norveç, rakibini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Erling Haaland, Martin Ødegaard ve Alexander Sørloth gibi yıldızlarını kadrosunda bulunduran Norveç, Brezilya karşısında çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.