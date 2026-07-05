Dünya Kupası'nda yıldızların düellosu! Brezilya ile Norveç çeyrek final için karşı karşıya
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden sürüyor. Kupanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, çeyrek final bileti için Kuzey Avrupa'nın yükselen temsilcisi Norveç ile New York'ta karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak dev mücadelede yaşanacak tüm gelişmeler ve dakika dakika canlı anlatım ahaber.com.tr'de futbolseverlerle buluşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalistlerin belirleneceği son 16 turunda Brezilya ile Norveç karşı karşıya gelecek. ABD Futbol Federasyonu'ndan Ismail Elfath'ın yöneteceği mücadele bugün saat 23.00'te başlayacak.
BREZİLYA SON 16'YA NASIL GELDİ?
C Grubu'nda mücadele eden Brezilya, turnuvaya Fas beraberliğiyle başladı. Sambacılar, daha sonra Haiti ve İskoçya'yı 3-0'lık skorlarla mağlup ederek grubunu lider tamamladı.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, son 32 turunda Japonya ile karşılaştı. Mücadeleyi 90. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanan Güney Amerika temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırdı.
NORVEÇ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
I Grubu'nda Fransa, Senegal ve Irak ile mücadele eden Norveç, ilk iki maçını kazanarak son hafta öncesinde üst turu garantiledi. Son grup maçında teknik direktör Stale Solbakken'in rotasyona gitmesiyle Fransa'ya 4-1 mağlup olan Kuzey Avrupa temsilcisi, grubunu ikinci sırada tamamladı.
Son 32 turunda Fildişi Sahili ile karşılaşan Norveç, rakibini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Erling Haaland, Martin Ødegaard ve Alexander Sørloth gibi yıldızlarını kadrosunda bulunduran Norveç, Brezilya karşısında çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.