C Grubu'nda kazanan çıkmadı! Brezilya ile Fas berabere kaldı

C Grubu'nun ilk haftasında sahne alan iki takım, turnuvaya galibiyetle başlamak ve rakiplerine gözdağı vermek için New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası 'nın en merak edilen eşleşmelerinden biri olan Brezilya - Fas mücadelesinde heyecan doruğa çıktı.

45+2'Brezilya tehlikesi Brezilya gole yaklaştı. Sol taraftan gelen ortaya ceza sahasında Lucas Paqueta sol ayakla voleyi vurdu, tribünler gol diye ayağa kalktı ama kaleci Bono köşeden çıkardı.

32' GOL! Samba başladı... Ceza sahası sol çizgsinin gerisinde topla buluşan Vinicius Jr. topla içeri girdi, rakibini karşısına alıp sağına çekti sol ayakla uzak köşeye nefis vurdu ve topu ağlara gönderdi. Brezilya bu golle skora dengeyi getirdi: 1-1

21'GOL! İsmael Saibari attı, Fas öne geçti: 0-1. Savunma arkasına sarkan Saibari, Brahim Diaz'ın nefis pasıyla bir anda kaleci Alison'la karşı karşıya kaldı, çok klas bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. PSV'nin yıldızını Fas'ı öne geçirdi.

17'Kritik kademe, Brezilya ilk kez etkili geldi, Vinicius Jr. gole yaklaştı. Savunma arkasına yerden ara pasla topu alan Vini çok iyi döndü, Fas savunmasında Hakimi son anda ayak koydu ve vuruş şansı tanımadı.

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İKİNCİ YARI

46'2. yarı başladı. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 2. yarı başladı. Brezilya 2. yarıya 2 değişiklikle başladı; Ibanez ve Casemiro çıktı, Danilo ve Fabinho oyunda.

62'Ancelotti'den bir hamle daha, Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti 2 değişiklik daha yaptı. Sambacılar'da Lucas Paqueta ve Igor Tiago kenara geldi, Cunha ve Luiz Henrique oyunda.

67'Rafinha dokunamadı! Brezilya geçiş hücumunu etkili kullandı, sağlı sollu peş peşe ortalarda Fas savunması dikkatliydi ancak tehlikeyi bir türlü uzaklaştıramadılar. Bruno Guimaraes ceza sahası sağ çizgisinin gerisinden kaleye paralel yerden kesti, gol noktasında Rafinha'dan gol vuruşu gelmedi, mutlak gol kaçtı.

78'Gol pozisyonu! Brezilya bir kez daha gole yaklaştı... Vini Jr. sol kanatta son çizgiye inip ceza sahasına yerden çevirdi, Raphinha penaltı noktasında uygun pozisyonda sol ayakla yerden vurdu, gol vuruşunda top kaleci Bono'da kaldı.

83' Büyük hata! Fas savunmasındaki son adam Issa Diop kalecisine oynamak istedi, geri pası kısa kaldı, Brezilya'da Raphinha araya girmek istedi, Bono kalesinden çıktı ve sakatlanma pahasına golü önledi. Tecrübeli eldivenin tedavisi için oyun durdu.

90' +10 eklendi. Karşılaşma en az 10 dakika daha oynanacak.

90+3'Kaleci Bono! Brezilya gole yaklaştı. Peş peşe kornerlerle Fas savunmasını bunaltan sambacılarda Danilo Santos gol pozisyonuna girdi, ceza sahası sağ çaprazdan sol ayakla yerden şutunda kaleci Bono yine gole izin vermedi.

90+8'Fas galibiyeti kaçırdı! El Aynaoui'nin ceza sahasından köşeye plasesinde Brezilya kalecisi Alison gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Roger Ibanez, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Paqueta, Raphinha, Igor Thiago

Fas: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari