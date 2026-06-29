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Brezilya Japonya’yı 90+6’da geçti: Martinelli son 16 biletini getirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Brezilya Japonya’yı 90+6’da geçti: Martinelli son 16 biletini getirdi

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Sambacılar, kritik anlarda gelen golle yoluna devam etmeyi başardı.

Stat: Houston

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Guimaraes (Dk. 90+8 Danilo Santos), Casemiro (Dk. 90+3 Fabinho), Paqueta (Dk. 46 Endrick), Rayan, Vinicius, Cunha (Dk. 66 Martinelli)

Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito, Doan (Dk. 66 Sugawara), Sano, Kamada (Dk. 78 Tanaka), Nakamura (Dk. 66 Junnosuke Suzuki), Junya Ito (Dk. 78 Machino), Maeda (Dk. 90+7 Ogawa), Ueda

Goller: Dk. 29 Sano (Japonya), Dk. 56 Casemiro, Dk. 90+6 Martinelli (Brezilya)

Sarı kartlar: Dk. 12 Sano, Dk. 45 Kamada, Dk. 84 Junnosuke Suzuki (Japonya), Dk. 14 Casemiro, Dk. 49 Danilo (Brezilya)

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Brezilya Japonya’yı 90+6’da geçti: Martinelli son 16 biletini getirdi - 1

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakada Japonya 29. dakikada 1-0 öne geçti. Orta saha çizgisinde topu kazanan Kaishu Sano, topla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.

Brezilya Japonya’yı 90+6’da geçti: Martinelli son 16 biletini getirdi - 2

Topla oynamada üstün olan Brezilya pozisyon üretmekte zorluk yaşarken, takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi.

Carlo Ancelotti, ikinci yarıya Endrick hamlesiyle başlarken 56. dakikada beraberlik golü geldi. Ceza sahası sol çaprazdan Gabriel'in arka direğe ortasında Casemiro kafayla topu ağlara gönderdi.

Brezilya Japonya’yı 90+6’da geçti: Martinelli son 16 biletini getirdi - 3

Bu golden 2 dakika sonra çalımlarla ceza sahasına giren Vinicius Junior'un şutu direkten döndü. Karşılaşmanın 2. yarısında tamamen üstün bir oyun sergileyen ve net pozisyonlara giren Sambacılar, golü uzatma dakikalarında buldu.

Brezilya Japonya’yı 90+6’da geçti: Martinelli son 16 biletini getirdi - 4

Pres yaparak kazanılan topu Bruno Guimaraes, ceza sahası içindeki Gabriel Martinelli ile buluşturdu. Martinelli'nin plase vuruşunda kaleci Suzuki'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti.

Brezilya Japonya’yı 90+6’da geçti: Martinelli son 16 biletini getirdi - 5

Kalan dakikalarda Japonlar golü bulamazken Brezilya adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. Sambacılar, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

#Dünya Kupası
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