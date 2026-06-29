Brezilya Japonya’yı 90+6’da geçti: Martinelli son 16 biletini getirdi
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Sambacılar, kritik anlarda gelen golle yoluna devam etmeyi başardı.
Stat: Houston
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Guimaraes (Dk. 90+8 Danilo Santos), Casemiro (Dk. 90+3 Fabinho), Paqueta (Dk. 46 Endrick), Rayan, Vinicius, Cunha (Dk. 66 Martinelli)
Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito, Doan (Dk. 66 Sugawara), Sano, Kamada (Dk. 78 Tanaka), Nakamura (Dk. 66 Junnosuke Suzuki), Junya Ito (Dk. 78 Machino), Maeda (Dk. 90+7 Ogawa), Ueda
Goller: Dk. 29 Sano (Japonya), Dk. 56 Casemiro, Dk. 90+6 Martinelli (Brezilya)
Sarı kartlar: Dk. 12 Sano, Dk. 45 Kamada, Dk. 84 Junnosuke Suzuki (Japonya), Dk. 14 Casemiro, Dk. 49 Danilo (Brezilya)
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakada Japonya 29. dakikada 1-0 öne geçti. Orta saha çizgisinde topu kazanan Kaishu Sano, topla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.
Topla oynamada üstün olan Brezilya pozisyon üretmekte zorluk yaşarken, takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi.
Carlo Ancelotti, ikinci yarıya Endrick hamlesiyle başlarken 56. dakikada beraberlik golü geldi. Ceza sahası sol çaprazdan Gabriel'in arka direğe ortasında Casemiro kafayla topu ağlara gönderdi.