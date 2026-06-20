CANLI| Brezilya - Haiti

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile Haiti karşı karşıya geliyor. Turnuvadaki ilk maçında Fas ile berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılan Sambacılar, Haiti engelini aşarak ilk galibiyetini almak ve grupta avantaj yakalamak istiyor. İskoçya karşısında oynadığı ilk mücadeleden puansız ayrılan Haiti ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda heyecan dorukta! Grubun ikinci maçında dünya devi Brezilya ile Karayip temsilcisi Haiti karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ancak ilk maçında Fas ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan Brezilya, Haiti engelini kayıpsız geçerek grupta avantajı eline geçirmek istiyor.

İLK 11'LER

Brezilya: A. Becker, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Lucas Paqueta, B. Guimaraes, Casemiro, V. Júnior, M. Cunha, Raphinha.

Haiti: Johny Placide, Arcus Carlens, Ricardo Ade, Jean-Kevin Duverne, H. Delcroix, Martin Experience, J. Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot.

BREZİLYA TELAFİ PEŞİNDE

Fas karşısında alınan 1 puanın ardından eleştirilerin odağında olan "Sambacılar", Haiti maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Teknik ekip ve oyuncular, bu mücadeleyi gruptan çıkma yolunda bir dönüm noktası olarak görüyor.

HAİTİ İMKANSIZI BAŞARMAK İSTİYOR

İlk maçında İskoçya'ya mağlup olan ve henüz puanla tanışamayan Haiti cephesinde ise tek hedef sürpriz. Turnuvanın en zayıf halkalarından biri olarak görülmesine rağmen Karayip ekibi, Brezilya karşısında alacağı bir puanla gruptaki iddiasını son maça taşımayı hedefliyor. C Grubu'ndaki dengeleri altüst etmesi beklenen bu kritik randevu, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.