Liderlik Sambası! Brezilya'dan İskoçya'ya farklı tarife

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda grup aşamalarının en heyecan verici final senaryolarından biri C Grubu'nda yaşandı. Gruptan lider çıkacak ekibin belirleneceği kader gecesinde Brezilya, İskoçya karşısında gövde gösterisi yaptı. Sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrılan "Sambacılar", grup liderliğini perçinledi.

Grubun diğer sonuçlarıyla birlikte puan tablosunda büyük bir çekişme yaşanırken, Brezilya aldığı bu 3-0'lık galibiyet sayesinde averaj avantajını eline geçirdi. Rakiplerini geride bırakarak C Grubu'nu lider tamamlayan Sambacılar, bu sonuçla turnuvanın Son 32 turundaki yerini garantiledi.

İSKOÇYA İÇİN KRİTİK BEKLEYİŞ BAŞLADI

Maça puan ya da puanlar alma umuduyla çıkan İskoçya, 3-0'lık net skorun ardından grubu 3. sırada tamamladı. İskoç ekibi için turnuva henüz bitmiş değil ancak işler oldukça zorlaştı. Yeni format gereği gruplarını 3. sırada bitiren en iyi takımlar arasında yer almak isteyen İskoçya, tur biletini kapabilmek için diğer gruplardaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.