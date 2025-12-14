Sarıyer'de iş yerinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Giriş Tarihi: 14.12.2025 14:22

Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sarıyer 'de, tek katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sarıyer'deki yangından görüntü (DHA)

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ HASAR VAR

Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yanan tamirhanedeki 2 araç ile yol kenarında park halinde bulunan otomobil hasar gördü.

PATLAMA SESLERİ MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

A Haber muhabiri Esra Akyürek, olay yerindeki durumu, "Yangının çıktığı esnada araçlarda kaporta boyama işlemleri yapılıyordu ve kullanılan sprey boyalar alev alınca patlamalar meydana geldi. Çevrede yaşayan vatandaşlar yoğun patlama sesleri duyduğunu ifade etti. Bu sesler mahallede büyük paniğe yol açtı." sözleri ile aktardı.

5 ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangının bilançosunu da aktaran Akyürek, "İçeride bulunan 4 araç ve dışarıda park halindeki 1 araç olmak üzere toplam 5 otomobil alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Araçlar adeta kül oldu" dedi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ: CAN KAYBI YOK

Yangının tek tesellisi ise can kaybı ve yaralanma yaşanmaması oldu. Akyürek, "Sevindirici haber, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmaması. Ancak iş yerinde ve araçlarda çok büyük maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, şu an soğutma çalışmaları sürüyor" bilgisini paylaştı.