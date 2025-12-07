Süper Lig’de flaş ayrılık! Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıklad.

Yaklaşık 1,5 ay önce Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, hafta sonu kulüpte yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yaşanan gelişmeler ve Başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından kulüpte yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle görevinden istifa etti.