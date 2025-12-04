04 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri CANLI | Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor

CANLI | Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 18:04 Güncelleme: 04.12.2025 18:05
CANLI | Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürüyor. 4. tur maçında Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan maç A Spor'dan yayınlanıyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 4. tur maçında Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor ile kozların ı paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Silifke Belediyespor: Çağan, Muharrem, Ali, Özgür, Vural, Talha, Gürcan, Yusuf, Cihan, Uğur Ahmet, Tayyib

Hesap.com Antalyaspor: Kağan, Cvancara, Gueye, Doğukan, Saric, van de Streek, Ballet, Samet, Gianneti, Bahadır, Ensar

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör