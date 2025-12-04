CANLI | Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürüyor. 4. tur maçında Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanan maç A Spor'dan yayınlanıyor...
İLK 11'LER
Silifke Belediyespor: Çağan, Muharrem, Ali, Özgür, Vural, Talha, Gürcan, Yusuf, Cihan, Uğur Ahmet, Tayyib
Hesap.com Antalyaspor: Kağan, Cvancara, Gueye, Doğukan, Saric, van de Streek, Ballet, Samet, Gianneti, Bahadır, Ensar