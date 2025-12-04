CANLI | Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 4. tur maçında Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor ile kozların ı paylaşıyor.

İLK 11'LER

Silifke Belediyespor: Çağan, Muharrem, Ali, Özgür, Vural, Talha, Gürcan, Yusuf, Cihan, Uğur Ahmet, Tayyib

Hesap.com Antalyaspor: Kağan, Cvancara, Gueye, Doğukan, Saric, van de Streek, Ballet, Samet, Gianneti, Bahadır, Ensar