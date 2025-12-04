Eurovision’da İsrail boykotu! Birçok ülke yarışmadan çekildi

(FOTO: ahaber.com.tr arşiv)

EBU'dan, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 95. EBU Genel Kurul toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, EBU üyelerinin, "güven ve şeffaflığı güçlendirmek" amacıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama sisteminde yapılması planlanan güncellemelere onay verdiği belirtilerek, "Bu oylama, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak isteyen ve yeni kurallara uymayı kabul eden tüm EBU üyelerinin yarışmaya katılmaya hak kazandığı anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

EBU üyelerini temsil eden katılımcılardan, 21 Kasım'da duyurulan yeni önlem ve tedbirlerden memnun olup olmadıkları konusunda gizli oylama yapmalarının istendiği aktarılan açıklamada, ancak gelecek yılki yarışmaya katılım konusunda oylama yapılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, üyelerin büyük çoğunluğunun, katılım konusunda başka bir oylama yapılmasına gerek olmadığı ve yarışmanın ek tedbirlerle planlandığı gibi devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Oylamadan önce, üyelerin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusundaki görüşlerini dile getirdikleri kapsamlı bir tartışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Birçok üye, kamu hizmeti veren medyanın bağımsızlığı ve basının, özellikle Gazze gibi çatışma bölgelerinde haber yapma özgürlüğünü korumanın önemini vurguladı." denildi.

Oylamanın ardından, yayıncı kuruluşlardan 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacaklarını teyit etmelerinin isteneceği ve katılımcıların tam listesinin "Noel öncesi" açıklanacağı duyuruldu.

Öte yandan, açıklamada toplantının ardından yaptığı konuşmaya yer verilen EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, "Bu oylamanın sonucu, üyelerimizin dünyanın en büyük canlı müzik etkinliği olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda şeffaflığı ve güveni korumaya yönelik ortak taahhüdünü göstermektedir." ifadesini kullandı.

KARARIN DUYURULMASININ ARDINDAN BİRÇOK ÜLKE BOYKOT KARARI ALDI

İspanya devlet radyo ve televizyonu RTVE Yönetim Kurulu, eylül ayında, Gazze'deki soykırım ve ülkenin yarışma kurallarına "sistematik olarak uymaması" nedeniyle İsrail'in katılması halinde İspanya'nın Eurovision'dan çekileceğini kararlaştırmıştı. EBU'nun Cenevre'deki toplantısında İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilince RTVE de yarışmadan çekildiğini duyurdu.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "EBU Meclisinde yaşananlar, Eurovision'un bir şarkı yarışması değil, jeopolitik ve parçalanmış çıkarların egemen olduğu bir festival olduğunu doğruluyor." ifadelerine yer verdi.

Festivalden çekilme kararı aynı zamanda RTVE'nin, 16 Mayıs 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek olan Eurovision 2026 finalini ve 12-14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yarışmanın yarı finallerini yayımlamayacağı anlamına geliyor.

"GAZZE'DEKİ CAN KAYIPLARI NEDENİYLE İRLANDA'NIN KATILIMI VİCDANEN KABUL EDİLEMEZ"

Eylül ayında İsrail'in yarışmadan çıkarılmaması halinde Eurovision'a katılmayacağını duyuran İrlanda kamu yayıncısı RTE, EBU'nun kararının ardından katılmama kararını resmen açıkladı.

RTE'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Eurovision 2026'ya katılmasına karar verilen Cenevre'deki EBU Kış Genel Kurulu ardından RTE'nin duruşu değişmedi. RTE, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak ve yayımlamayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Gazze'deki korkunç can kaybı ve çok sayıda sivilin hayatını riske atan insani kriz nedeniyle, İrlanda'nın katılımının vicdanen kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Gazze'de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesinden ve uluslararası gazetecilerin bölgeye girişinin halen engellenmesinden derin endişe duymaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"GAZZE'DEKİ CİDDİ İNSANİ ACILAR, SAVUNDUĞUMUZ DEĞERLERLE BAĞDAŞMIYOR"

Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS, yaptığı açıklamada, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldığını bildirdi.

Açıklamada, bu kararın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığı belirtilerek, mevcut koşullar altında katılım sağlamalarının, kamusal değerlerle bağdaşmayacağı sonucuna varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "AVROTROS, 12 Eylül 2025'te, Gazze'deki ciddi insani acıların, basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın son edisyonunu çevreleyen siyasi müdahalelerin, savunduğumuz değerlerle bağdaşmadığını belirtmiştir. Bu bağlamda AVROTROS, İsrailli yayın kuruluşu KAN'ın bu yılki yarışmaya katılımının, kamu yayıncısı olarak sorumluluklarımızla artık bağdaşamayacağı sonucuna varmıştır. Güvenilirlik, bağımsızlık ve insanlık bizim yol gösterici ilkelerimizdir." denildi.

"GEÇEN YILKİ YARIŞMADA İSRAİL'İN PERFORMANSININ SİYASİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Slovenya Radyo ve Televizyonu da İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesi üzerine yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı.

Slovenya Radyo ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, yaptığı açıklamada, EBU'nun Rusya'nın katılımını onaylamadığını ancak şimdi İsrail için aynısını yapmaya cesaret edemediğini söyledi.

Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve bölgeye hala gazetecilerin giremediğini aktaran Gorscak, "Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük. Biz Eurovision'a siyasetin girmemesi için mücadele ediyoruz. Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz." dedi.

"EBU BÜNYESİNDE BARIŞ, İNSAN HAKLARI VE ŞEFKATE DAHA NET BİR BAĞLILIĞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu.

VRT tarafından yapılan yazılı açıklamada televizyonun, "EBU bünyesinde barış, insan hakları ve şefkate daha net bir bağlılığı savunmaya devam edeceği" belirtildi.

Açıklamada "Eurovision Şarkı Yarışması'na olan bağlılığımızın devamı, EBU'nun önümüzdeki yıllarda bu endişeleri nasıl ele alacağına bağlı olacaktır." denildi.

VRT, buna karşın EBU üyesi olduğu için yarışmayı yayımlayacağını duyurdu.

VRT'nin kararı Belçika'nın yarışmada temsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ülkede buna dair yetki dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor. Bu yıl yarışmacı gönderme hakkını elinde bulunduran RTBF ise kararını gelecek günlerde açıklayacağını bildirdi.