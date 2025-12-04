Corendon Alanyaspor grup aşamasına yükseldi
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev turnuvada 4. Tur maçında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede Corendon Alanyaspor rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada gruplara kalmayı başardı.
3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ogundu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.
10. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mounie, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.
33. dakikada Baran Moğultay'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Mounie kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-3.
38. dakikada İbrahim Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Mounie kafa vuruşuyla topu filelere attı: 0-4.
85. dakikada Güven Yalçın'ın sağdan yaptığı ortada, kale sahasında Mounie uygun durumda buluştuğu topu ağlara gönderdi: 0-5.
Müsabakayı 5-0 kazanan Alanyaspor, kupada gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...
