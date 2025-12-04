Alagöz Holding Iğdır FK Orduspor 1967’yi yenerek gruplara kaldı!

(FOTO: AA )

Orduspor'un golleri ilk yarıda geldi. Karadeniz ekibinin iki sayısını 8. dakikada Erdem Onur Baytaş ve 41. dakikada Osman Arslantaş kaydetti.

Bu sonucun ardından Orduspor kupaya veda etti. Iğdır FK ise zorlandığı karşılaşmada son bölümde bulduğu iki penaltı golüyle gruplara kaldı.

İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

GOL | Iğdır FK 0-1 Orduspor 1967

GOL | Iğdır FK 1-1 Orduspor 1967 | TIKLA İZLE

GOL | IĞDIR FK 1-2 ORDUSPOR 1967 | TIKLA İZLE

GOL | IĞDIR FK 2-2 ORDUSPOR 1967 | TIKLA İZLE



GOL | Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 | TIKLA İZLE







