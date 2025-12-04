Alagöz Holding Iğdır FK Orduspor 1967'yi yenerek gruplara kaldı!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada 4. tur maçında Iğdır FK ile Orduspor 1967 karşı karşıya geldi. Mücadelede Iğdır FK rakibi Orduspor 1967'yi 3-2'lik skorla mağlup ederek adını dev turnuvada gruplara yazdırmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Iğdır FK ile Orduspor 1967 karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu ve 1. Lig ekibi Iğdır FK, 3. Lig takımı Orduspor'u geriden gelip 3-2 mağlup etti.
Müsabakada Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri; 35'te Önder Özcan, 84'te penaltıdan Koita ve 89'da penaltıdan Bruno attı.
Orduspor'un golleri ilk yarıda geldi. Karadeniz ekibinin iki sayısını 8. dakikada Erdem Onur Baytaş ve 41. dakikada Osman Arslantaş kaydetti.
Bu sonucun ardından Orduspor kupaya veda etti. Iğdır FK ise zorlandığı karşılaşmada son bölümde bulduğu iki penaltı golüyle gruplara kaldı.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
GOL | Iğdır FK 0-1 Orduspor 1967
GOL | Iğdır FK 1-1 Orduspor 1967 | TIKLA İZLE
GOL | IĞDIR FK 1-2 ORDUSPOR 1967 | TIKLA İZLE
GOL | IĞDIR FK 2-2 ORDUSPOR 1967 | TIKLA İZLE
GOL | Iğdır FK 3-2 Orduspor 1967 | TIKLA İZLE
