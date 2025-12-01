CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe
İki kıtanın ezeli rekabetinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen
DÜDÜK YASİN KOL'DA
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
VAR'DA ALİ ŞANSALAN GÖREV YAPACAK
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR'ı Ali Şansalan oldu.
MAÇ ÖNÜ NOTLAR
MAÇTAN ÖNCE GERGİNLİK YAŞANDI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi.
Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı.
Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.
3 TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPILDI
Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.
ÇAĞLAR VE SZYMANSKİ YETİŞMEDİ
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
SOL BEKTE TERCİH BROWN OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde sol bekte Archie Brown'u tercih etti.
Karşılaşma öncesinde Levent Mercan'ın yükselen performansı sebebiyle sol bek belirsizliğini korumuştu.
ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ MAÇI STATTA TAKİP ETTİ
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi.
Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.
4 EKSİK
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışında bulunuyor.
10 FUTBOLCU İLK GALATASARAY DERBİSİNİ YAŞADI
Fenerbahçe'de 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Kaleci Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek soyundu.
19 YAŞ ALTINDA KAZANAN FENERBAHÇE
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 19 yaş altı müsabakasını sarı-lacivertliler kazandı.
Dereağzı Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Ercüment Sancaklı ve 88. dakikada Haydar Karataş attı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
