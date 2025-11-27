Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı! A Millilerin Bosna Hersek maçını takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bosna Hersek karşılaşmasını takip etti (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek'i konuk ettiği karşılaşmayı salondan takip etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yerinden izledi.