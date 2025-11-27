Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı! A Millilerin Bosna Hersek maçını takip etti
Başkan RecepTayyipErdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bosna Hersek karşılaşmasını takip etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.
Ay-yıldızlılarda Tarık Biberovic 20, Şehmus Hazer 18 ve Sertaç Şanlı da kaydettiği 14 sayıyla galibiyette büyük rol oynayan isimler oldu. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında 30 Kasım Pazar günü İsviçre ile karşılaşacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek'i konuk ettiği karşılaşmayı salondan takip etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yerinden izledi.
