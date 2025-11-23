23 Kasım 2025, Pazar
Haberler Spor Haberleri Londra derbisinde Arsenal şov yaptı! Eze’den hat-trick resitali

Londra derbisinde Arsenal şov yaptı! Eze’den hat-trick resitali

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2025 23:10
ABONE OL
Londra derbisinde Arsenal şov yaptı! Eze’den hat-trick resitali

İngiltere Premier Lig’de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında konuk ettiği Tottenham’ı 4-1’lik skorla mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Ligi bu hafta Kuzey Londra Derbisi'ne sahne oldu. Arsenal ile Tottenham, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Londra derbisinde Arsenal şov yaptı! Eze’den hat-trick resitali

Emirates Stadı'nda oynanan ve 36. dakikada Leandro Trossard'ın perdeyi açtığı maçta Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 41, 46 ve 76. dakikalarda Eberechi Eze attı.

Konuk takımın tek golü 55. dakikada Richarlison'dan geldi.

Premier Lig tarihinin hat trick yapan 400. futbolcusu olan 27 yaşındaki Eze, Kuzey Londra derbisinde de Ted Drake (Arsenal, Ekim 1934), Terry Dyson (Tottenham, Ağustos 1961) ve Alan Sunderland (Arsenal, Aralık 1978) ardından bu rekabette aynı başarıya ulaşan dördüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Lider Arsenal bu galibiyetin ardından puanını 29'a çıkarırken, Tottenham Hotspur 18 puanda kaldı.

Londra derbisinde Arsenal şov yaptı! Eze’den hat-trick resitali

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 36. dakikada Arsenal, Trossard'ın golüyle Tottenham karşısında 1-0 öne geçti.

GOL | 41. dakikada Arsenal'de bu kez Eze sahneye çıktı. 27 yaşındaki oyuncu skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Mücadelede ilk yarı sona erdi.

GOL | 46. dakikada Eze bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkaran golü filelere gönderdi: 3-0.

GOL | 55. dakika konuk ekipten Richarlison skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

GOL | 76. dakikada Arsenal'de Eze hat-trick yaparak skoru 4-1'e taşıd

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Londra derbisinde Arsenal şov yaptı! Eze’den hat-trick resitali Londra derbisinde Arsenal şov yaptı! Eze’den hat-trick resitali Londra derbisinde Arsenal şov yaptı! Eze’den hat-trick resitali
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör