Ağrı Kadın Futbol Takımı Erzincan’ı mağlup etti

Fotoğraf (İHA)

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ağrı Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Önder Tunay, galibiyetten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, takımın yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Maddi imkânsızlıklar ve şehrin yeterli desteği vermemesine rağmen sporcuların büyük bir fedakârlıkla sahaya çıktığını belirten Tunay, "Takımımız, tüm eksikliklere ve maddi imkânsızlıklara rağmen onurlu bir mücadele ortaya koyuyor. Bugünkü galibiyet, kızlarımızın emeğinin ve azminin eseridir. Bizler Ağrı'nın spor alanındaki marka değerini yükseltmek için mücadele ediyoruz. Umuyoruz ki bu çabamız, Ağrı halkı ve yöneticiler tarafından görülür ve takımımız hak ettiği desteği alır." ifadelerini kullandı.

Ağrı Kadın Futbol Takımı, aldığı farklı galibiyetle ligde yoluna moralli şekilde devam ediyor.