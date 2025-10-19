Nicolo Bulega’dan Toprak Razgatlıoğlu’na skandal hareket: Bilerek kaza yaptırdı

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

BULEGA'DAN SKANDAL HAREKET: BİLEREK ÇARPTI

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla birinci sıradan başladığı 10 turluk Superpole yarışında, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçtikten sonra Bulega'nın çarpmasıyla kaza geçirdi. Pist dışına çıkan Toprak'ın sağlık durumunda bir sıkıntı olmazken, Toprak bu yarıştan puan alamadı.

BULEGA BİRİNCİ OLDU

Kaza nedeniyle Bulega'ya yarış içinde sadece uzun tur cezası verilirken, konuyla ilgili ROKiT BMW Motorrad takımının şikayetçi olacağı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Jerez'de Superpole yarışını Bulega birinci, İspanyol Alvaro Bautista ikinci, İtalyan motosikletçi Andrea Iannone de üçüncü sırada bitirdi.