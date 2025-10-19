2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı. Sezonu zirvede tamamlayan Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu oldu.

RAGZATLIOĞLU'NDAN TARİHİ BAŞARI

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, İspanya'nın 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Toprak, geçen yıl Jerez Pisti'nde 2024 Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2025 dünya şampiyonluğuna da bu pistte ulaştı. Ay-yıldızlı şampiyon üst üste 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak, tarihi başarıya imza attı.

LK TÜRK SPORCU...

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, 2025 dünya şampiyonu olmayı da başararak Superbike'ta 3 kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk sporcu unvanını da aldı.

7 YAŞINDAN BERİ MOTOSİKLETİN ÜSTÜNDE

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası kariyerini sürdüren 28 yaşındaki Toprak, 7 yaşından beri motosiklet kullanıyor.

Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve İngiliz yarışçı Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

Yamaha'ya en çok yarış alan pilot ünvanını kazandıran Toprak, ikinci dünya şampiyonluğuna ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla ulaşırken BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi. 2025'te de dünya şampiyonu olan Toprak, BMW'ye de ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden sporcumuza, bu büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Toprak Razgatlıoğlu'na nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyorum."