Beşiktaş evinde yara aldı! Siyah-beyazlılar Gençlerbirliği'ne mağlup oldu
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Ankara temsilcisi, siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Suat Güz yaptı.
Maçın ilk bölümünde oyunun hakimi Beşiktaş oldu. 39'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Erhan Erentürk'ten döndü. Dönen topu Abraham tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 47'nci dakikada öne geçti. Rafa Silva'nın pasıyla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Gençlerbirliği, 79'uncu dakikada eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Pereira'nın içeriye çevirdiği top Jurasek'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
81'inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasından seken topu önünde bulan Tongya, kaleyi karşıdan gören pozisyonda fileleri havalandırdı: 1-2. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
14. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Zuzek'in yerden çektiği şutta top yandan dışarı çıktı.
36. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği pasa gelişine ayak içiyle vuran Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
39. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağa müsait durumdaki Abraham hamle yaptı ancak top kaleyi bulmadı.
(İKİNCİ YARI)
47. dakikada sol taraftan hareketlenen Orkun Kökçü, pasını Rafa Silva'ya aktardı. Rafa'nın ceza yayının gerisinden verdiği ara pasla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in çapraz pozisyonda yerden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada Gençlerbirliği'nin orta sahada şekillenen atağında Ndidi, rakibine baskı yaparak topun sahibi oldu. Seken meşin yuvarlağı alan Cengiz, daha sonra pasını Rafa Silva'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Erhan iki hamlede topun sahibi oldu.
79. dakikada Oğulcan'ın ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Pedro Pereira'nın son çizgiye inip içeriye ortaladığı top ön direkte Jurasek'in omuzuna çarparak ağlara gitti. 1-1
81. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Daryl Franco, bir süre meşin yuvarlakla ilerledikten sonra pasını Göktan'a verdi. Sol taraftan ceza alanına giren Göktan Gürpüz çalım denerken savunmanın müdahalesi sonrası top Daryl Franco'nun önünde kaldı. Altıpas önünde Franco'nun yerden yaptığı vuruş kaleci Mert'in bacak arasından filelerle buluştu. 1-2
90+6. dakikada Jurasek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Jota Silva'nın vuruşunda kaleci Erhan sağına uzanarak topu direk dibinden oyun alanına çeldi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
