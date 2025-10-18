Beşiktaş evinde yara aldı! Siyah-beyazlılar Gençlerbirliği’ne mağlup oldu

FOTOĞRAF (AA)

(İKİNCİ YARI)

47. dakikada sol taraftan hareketlenen Orkun Kökçü, pasını Rafa Silva'ya aktardı. Rafa'nın ceza yayının gerisinden verdiği ara pasla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in çapraz pozisyonda yerden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

61. dakikada Gençlerbirliği'nin orta sahada şekillenen atağında Ndidi, rakibine baskı yaparak topun sahibi oldu. Seken meşin yuvarlağı alan Cengiz, daha sonra pasını Rafa Silva'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Erhan iki hamlede topun sahibi oldu.

79. dakikada Oğulcan'ın ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Pedro Pereira'nın son çizgiye inip içeriye ortaladığı top ön direkte Jurasek'in omuzuna çarparak ağlara gitti. 1-1

81. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Daryl Franco, bir süre meşin yuvarlakla ilerledikten sonra pasını Göktan'a verdi. Sol taraftan ceza alanına giren Göktan Gürpüz çalım denerken savunmanın müdahalesi sonrası top Daryl Franco'nun önünde kaldı. Altıpas önünde Franco'nun yerden yaptığı vuruş kaleci Mert'in bacak arasından filelerle buluştu. 1-2

90+6. dakikada Jurasek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Jota Silva'nın vuruşunda kaleci Erhan sağına uzanarak topu direk dibinden oyun alanına çeldi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: