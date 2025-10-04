Fatih Karagümrük Gaziantep FK ile karşılaşacak!
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın (5 Ekim Pazar) sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek. Lige çok kötü bir başlayan ve 7 haftada 6 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, tek galibiyetini Antalyaspor'a karşı elde etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır, görev yapacak.
Sezonda henüz beraberlik almayan Fatih Karagümrük, 5 haftadır yenilmeyen rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.
Kırmızı-siyahlılarda zorlu karşılaşma öncesinde Enzo Roco dışında eksik bulunmuyor.