TBF’den Fenerbahçe ve Beşiktaş’a ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 17:01 Güncelleme: 29.09.2025 17:06
TBF Disiplin Kurulu, 24 Eylül’deki Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası maçındaki salon ve seyirci olayları, kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle her iki kulübe 320 bin lira ceza verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine 320 biner lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 24 Eylül Çarşamba oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yaşanan salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle iki kulübe de 320 biner lira para cezası uygulandı.

