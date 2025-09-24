Filenin Efeleri yarı final için sahaya çıkıyor
Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen 2025 Erkek Voleybol Dünya Şampiyonası’nda 4’te 4 yaparak çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bugün 15.00'te Polonya ile karşılaşacak İşte detaylar...
Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yarı final için sahaya çıkıyor.
Filenin Efeleri, çeyrek finalde 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 15.00'de dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.