Filenin Efeleri yarı final için sahaya çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 12:08 Güncelleme: 24.09.2025 12:09
Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen 2025 Erkek Voleybol Dünya Şampiyonası’nda 4’te 4 yaparak çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bugün 15.00'te Polonya ile karşılaşacak İşte detaylar...

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yarı final için sahaya çıkıyor.

Filenin Efeleri, çeyrek finalde 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 15.00'de dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

