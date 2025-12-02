800 kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri tahsil edilecek

02 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 14:18 Güncelleme: 02.12.2025 15:39
Aydın merkezli “Joker Çetesi”nin çökertilmesinin ardından SGK, 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emekli olan yaklaşık 1.500 kişiyi yeniden incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde, yaklaşık 800 kişinin engellilik oranının yüzde 40’ın altında olduğu ve sahte raporlarla haksız şekilde emekli edildiği tespit edildiği tespit edildi. Bu kişilerin emeklilikleri iptal edilirken, bugüne kadar aldıkları maaşların geri tahsili için süreç başlatıldı.

Sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen 'Joker Çetesi'nin çökertilmesinin ardından SGK, 2020-2023 arasında erken emeklilik alan yaklaşık bin 500 kişiyi yeniden incelemeye aldı.

SGK Aydın İl Müdürlüğü (İHA)SGK Aydın İl Müdürlüğü (İHA)

ÖDENEN MAAŞLAR GERİ ALINACAK

Yapılan kontrollerde iddiaya göre Aydın'da yaklaşık 800 kişinin haksız emekliliği iptal edilirken, ödenen maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi.

Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, 2023 yılında yapılan operasyonla çökertilmişti. Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Olaya ilişkin 800 kişinin haksız şekilde emekli olduğu tespit edildi (İHA)Olaya ilişkin 800 kişinin haksız şekilde emekli olduğu tespit edildi (İHA)

1500 KİŞİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı.

800 KİŞİNİN EMEKLİLİK HAKKI İPTAL EDİLDİ İDDİASI

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti. Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

