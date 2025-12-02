800 kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri tahsil edilecek

Olaya ilişkin 800 kişinin haksız şekilde emekli olduğu tespit edildi (İHA)

1500 KİŞİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı.

800 KİŞİNİN EMEKLİLİK HAKKI İPTAL EDİLDİ İDDİASI

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti. Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.