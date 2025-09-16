Ağrı 1970 Spor Batman’ı farklı geçti! ZTK’da heyecan başladı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede galip gelen taraf, 4-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

AĞRI FARK ATTI

Ağrı 1970 Spor'un gollerini Mesih Kayabaş, Muhammet Furkan Kılıç, Kerem Yaşa ve Tayfun Çulha kaydetti. Batman Petrolspor'un tek golü ise Furkan Rüzgar'dan geldi.

AĞRI 1970 SPOR 1-0 BATMAN PETROLSPOR

AĞRI 1970 SPOR 2-0 BATMAN PETROLSPOR

AĞRI 1970 SPOR 2-1 BATMAN PETROLSPOR

AĞRI 1970 SPOR 3-1 BATMAN PETROLSPOR

AĞRI 1970 SPOR 4-1 BATMAN PETROLSPOR

YARIN



14.00: Karadeniz Ereğli BLD.-Bursa (Şehit Vefa Karakurdu)

14.30: Karaköprü BLD.-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)

14.30: Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfat (Muş Şehir)

14.30: Dersimspor-Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

14.30: Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

14.30: K.Maraş-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00: Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00: Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü BLD. (General Basri Saran)

15.00: Galata SK-Beykoz Anadolu (Stat açıklanmadı)

15.00: Beykoz İshaklı-Karacabey BLD. (Stat açıklanmadı)

15.00: Karabük İY.-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00: Küçükçekmece Sinop-Sultan Su İnegöl (Bolluca)

15.00: GMG Kastamonu-Fatsa BLD. (Gazi)

15.00: Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)

15.00: Merkür Jet Erbaa-Pazar (Erbaa İlçe)

15.00: Silifke BLD.-Akedaş K.Maraş İstiklalspor (Silifke)

15.00: Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

15.00: Somaspor-Çankaya SK (Soma Atatürk)

15.00: Kepezspor-Denizli İY. (Kepez Hasan Doğan)

16.00: Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

18.00: Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)

19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)

19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)

19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)

19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe



18 EYLÜL PERŞEMBE



14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)

17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)