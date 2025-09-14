Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu

Fotoğraf (Ekran görüntüsü)

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir başarı paylaşımı yapan Fenerbahçe, şu ifadelere yer verdi:

"Buse Naz dünya ikincisi!

Dünya Boks Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 51 kg'da temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Ringde gösterdiğin mücadele unutulmaz, her zaman gururumuzsun Buse Naz!"