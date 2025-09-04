CANLI | Gürcistan - Türkiye
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’la deplasmanda karşılaşıyor. İtalyan hakem Davide Massa yönettiği karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oluyor. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetiyor.
2. DAKİKADA GOL!
Maçın 2. dakikasında Mert Müldür'den başlangıç golü geldi.
11'LER
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Kochorashvilş, Kvaratskhelia, Davitashvili, Lochoshvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze
TÜRKİYE: Uğurcan, Merih, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Eren, Abdülkerim, İsmail, Mert, Yunus
İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.
İKİNCİ MAÇTA RAKİP İSPANYA
Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.Grubun diğer maçında yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Gürcistan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
GÜRCİSTAN'IN ADAY KADROSU
Teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen Gürcistan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)
Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburg), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)
Orta Saha/Forvet: Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)
