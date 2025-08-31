Real Madrid Arda Güler ile kazandı
La Liga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Mallorca’yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, takımının ilk golünü kaydederken galibiyette önemli rol oynadı.
La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler, Teknik Direktör Xabi Alonso'nun değişmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Arda, Mallorca'ya karşı da 11'de başladı.
REAL ARDA İLE GÜLDÜ
Müsabakanın 18. dakikasında konuk ekip 1-0 öne geçti. 18. dakikada Pablo Torre'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi, kafayla topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından Real Madrid, rakip kalede baskısını artırırken, 37. dakikada beraberlik golü geldi. Sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Carreras'ın ortasında Hujisen uzak direkte kafayla topu indirirken, Arda Güler kale önünde kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. Bu golden saniyeler sonra orta alanda topla buluşan Vinicius Junior, hızla rakip ceza sahasına ilerlerken rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi.
3 MAÇTA 9 PUAN
İlk yarısı 2-1'lik skorla geçilen maçın 55. dakikasında Arda, ceza sahasında iyi takibi sonrası bir gol daha kaydetti. VAR uyarısı sonrası hakem Jose Mara Sanchez pozisyonu izlemek üzere kenara geldi. Gol öncesi savunmanın uzaklaştırmak istediği topun Arda Güler'in koluna gelmesi nedeniyle gol iptal edildi.
Kalan bölümde başka gol olmazken müsabaka eflatun-beyazlıların 2-1'lik galibiyetiyle noktalandı. Real Madrid, bu sonuçla 3 maçta 9 puana ulaştı. Mallorca ise 1 puanda kaldı.
Real Madrid, milli maç arasının ardından Real Sociedad'a konuk olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 YKS EK TERCİH ne zaman, bugün başlar mı? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nereden yatırılacak?
- Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım
- HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025
- Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
- Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?
- YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? ÜNİVERİSTE-YKS ek kontenjanlar belli oldu mu? 2. tercih başarı sıralaması ve taban puanları...
- Üniversiteye ek yerleştirme nedir? YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte adımladım rehber...
- 2. köprü (FSM) kapalı mı? 30-31 Ağustos Fatih Sultan Mehmet köprüsü neden kapalı, trafiğe ne zaman açılacak?
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklilerine 3'lü maaş formülü! En düşük 16.881 TL alana 47.425 TL'lik kazanç hesabı
- 124. Dönem DHY kura tarihi 2025 | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?
- THY Zafer Bayramı kampanyası: Yurt içi uçuşlarda indirimli biletler 1.030 TL! İşte tarih ve güzergah detayları...
- Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı