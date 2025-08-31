Real Madrid Arda Güler ile kazandı

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler, Teknik Direktör Xabi Alonso'nun değişmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Arda, Mallorca'ya karşı da 11'de başladı.

REAL ARDA İLE GÜLDÜ

Müsabakanın 18. dakikasında konuk ekip 1-0 öne geçti. 18. dakikada Pablo Torre'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi, kafayla topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından Real Madrid, rakip kalede baskısını artırırken, 37. dakikada beraberlik golü geldi. Sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Carreras'ın ortasında Hujisen uzak direkte kafayla topu indirirken, Arda Güler kale önünde kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. Bu golden saniyeler sonra orta alanda topla buluşan Vinicius Junior, hızla rakip ceza sahasına ilerlerken rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi.